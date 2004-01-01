ワンクリックインストールによるHeadscaleのデプロイ
プライベートなWireGuardメッシュネットワーク向けのTailscaleコントロールサーバーのオープンソースのセルフホスト型実装。
Headscale向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Headscaleの活用例
Headscaleは、Tailscale独自のコントロールサーバーに代わるセルフホスト型ソリューションです。これにより、プライベートなWireGuardメッシュネットワークを完全に所有できます。Tailscaleのホスト型サービスが鍵交換、IPアドレス割り当て、ルーティングの決定を管理するのに対し、Headscaleは、お客様が管理するインフラストラクチャ上で同じ機能を提供します。月額料金、サブスクリプションに紐づくデバイス制限、サードパーティのクラウドサービスへの依存は一切ありません。
このテンプレートは、Headscaleと「Headscale UI」をバンドルしています。「Headscale UI」は、ユーザー、ノード、事前認証キーを管理するためのブラウザベースのダッシュボードです。両方とも同じHTTPSドメインで提供され、ウェブインターフェースは
/webパスで利用できます。Tailscale互換のクライアントは、ログインサーバーをデプロイメントURLに指定するだけで、すぐにメッシュに参加できます。
Headscaleの主な機能
Tailscale互換クライアント
公式のTailscaleクライアントを実行しているどのデバイスでも、クライアント側の変更なしにHeadscaleサーバーに接続できます。
「Web管理UI」
Headscale UI は、コマンドラインを使用せずに、ユーザー、ノード、および事前認証キーを管理するためのブラウザダッシュボードを提供します。
フルメッシュネットワーク
接続されたノードは、WireGuard暗号化を使用して、NAT境界を越えて相互に直接通信します。
マジックDNS サポート
Headscaleは、すべての登録済みノードにホスト名を割り当て、静的IP構成なしでDNSベースのアクセスを可能にします。
SQLite ベースのストレージ
すべてのネットワーク状態は、軽量なSQLiteデータベースに保存され、外部データベースサービスは不要です。
「APIとCLI管理」
スクリプト作成と自動化のために、Headscale CLIまたはHTTP APIを介してユーザー、ノード、ルートを管理できます。
HostingerでHeadscaleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。