Headscaleは、Tailscale独自のコントロールサーバーに代わるセルフホスト型ソリューションです。これにより、プライベートなWireGuardメッシュネットワークを完全に所有できます。Tailscaleのホスト型サービスが鍵交換、IPアドレス割り当て、ルーティングの決定を管理するのに対し、Headscaleは、お客様が管理するインフラストラクチャ上で同じ機能を提供します。月額料金、サブスクリプションに紐づくデバイス制限、サードパーティのクラウドサービスへの依存は一切ありません。

このテンプレートは、Headscaleと「Headscale UI」をバンドルしています。「Headscale UI」は、ユーザー、ノード、事前認証キーを管理するためのブラウザベースのダッシュボードです。両方とも同じHTTPSドメインで提供され、ウェブインターフェースは /web パスで利用できます。Tailscale互換のクライアントは、ログインサーバーをデプロイメントURLに指定するだけで、すぐにメッシュに参加できます。