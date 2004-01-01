ITFlowのワンクリックインストール
MSP向けのPSAプラットフォーム（オープンソース）は、ITドキュメント、チケット管理、請求、顧客管理を1つのシステムで網羅します。
ITFlow向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ITFlowの活用例
ITFlowは、マネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに特別に構築された、無料のオープンソースのプロフェッショナルサービスオートメーション（PSA）プラットフォームです。ITドキュメント、サポートチケット、請求書発行、顧客管理、インフラ監視を1つのセルフホスト型システムに統合し、ほとんどのMSPが日常業務を運営するために使用しているバラバラのツール群を排除します。
VPS上でITFlowをセルフホストすることで、お客様のビジネスは、すべての顧客記録、資格情報、財務文書を完全に所有でき、技術者ごとのライセンス料やサードパーティのSaaSベンダーによるデータ保持は発生しません。初回アクセス時には、セットアップウィザードが会社プロファイルと管理者アカウントの作成を案内し、その後システムが顧客作業に利用可能になります。
ITFlowの主な機能
ITドキュメントハブ
クライアント資産、認証情報、ドメイン、SSL証明書、ネットワークドキュメントを、検索可能で構造化されたナレッジベースに一元化します。
チケッティングとヘルプデスク
メールからのチケット変換、SLA追跡、および技術者の時間記録により、サポートチケットの作成から解決までを管理します。
請求と請求書
個別の請求ツールなしで、内蔵の会計ダッシュボードから、見積書を作成し、請求書を送信し、経費を追跡し、収益を監視します。
ドメインとSSLアラート
クライアントドメインとSSL証明書の有効期限を自動的に監視し、更新が差し迫る前にアラートを送信します。
クライアントポータル
顧客はブランド化されたセルフサービスポータルにログインし、未解決のチケット、共有ドキュメント、請求書を表示できます。
ベンダーとライセンス追跡
クライアント資産と合わせて、ソフトウェアライセンス、ベンダー連絡先、更新日を記録します。
HostingerでITFlowを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。