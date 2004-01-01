ITFlowは、マネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに特別に構築された、無料のオープンソースのプロフェッショナルサービスオートメーション（PSA）プラットフォームです。ITドキュメント、サポートチケット、請求書発行、顧客管理、インフラ監視を1つのセルフホスト型システムに統合し、ほとんどのMSPが日常業務を運営するために使用しているバラバラのツール群を排除します。

VPS上でITFlowをセルフホストすることで、お客様のビジネスは、すべての顧客記録、資格情報、財務文書を完全に所有でき、技術者ごとのライセンス料やサードパーティのSaaSベンダーによるデータ保持は発生しません。初回アクセス時には、セットアップウィザードが会社プロファイルと管理者アカウントの作成を案内し、その後システムが顧客作業に利用可能になります。