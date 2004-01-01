「Text Generation Web UI」は、大規模言語モデルをローカルでロード、実行、操作するためのオープンソースのGradioベースのインターフェースです。これは、llama.cppを介したGGUF、GPTQ、AWQ、EXL2、Transformersなど、事実上他のどのセルフホスト型LLMフロントエンドよりも多くのモデル形式をサポートしており、HuggingFaceの多様なモデルファイルを扱い、推論パラメータを完全に制御する必要があるユーザーにとって主要なツールとなっています。

このデプロイメントは、CPU最適化ビルドを使用しており、専用GPUを持たないあらゆるVPSで実用的な、llama.cppバックエンドを介してGGUF量子化モデルを実行します。「models」ボリュームに任意のGGUFモデルファイルを配置すると、「Models」タブに表示され、ロードできるようになります。セルフホスティングにより、会話、システムプロンプト、およびモデルと共有するあらゆるドキュメントが、ご自身のインフラストラクチャ上に保持されます。