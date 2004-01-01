Text Generation Web UIが最大70％オフ

テキスト生成Web UIのワンクリックインストール

CPUまたはGPU上でGGUF、GPTQ、AWQをサポートするローカルLLMを実行するための、機能豊富なウェブインターフェースです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
2,039/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
テキスト生成Web UIのワンクリックインストール

Text Generation Web UI向けVPSプランの料金表

70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Text Generation Web UIの活用例

「Text Generation Web UI」は、大規模言語モデルをローカルでロード、実行、操作するためのオープンソースのGradioベースのインターフェースです。これは、llama.cppを介したGGUF、GPTQ、AWQ、EXL2、Transformersなど、事実上他のどのセルフホスト型LLMフロントエンドよりも多くのモデル形式をサポートしており、HuggingFaceの多様なモデルファイルを扱い、推論パラメータを完全に制御する必要があるユーザーにとって主要なツールとなっています。

このデプロイメントは、CPU最適化ビルドを使用しており、専用GPUを持たないあらゆるVPSで実用的な、llama.cppバックエンドを介してGGUF量子化モデルを実行します。「models」ボリュームに任意のGGUFモデルファイルを配置すると、「Models」タブに表示され、ロードできるようになります。セルフホスティングにより、会話、システムプロンプト、およびモデルと共有するあらゆるドキュメントが、ご自身のインフラストラクチャ上に保持されます。

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{name}の活用例

Text Generation Web UIの主な機能

多形式モデルサポート

バックエンドの再構成やコンテナの再構築を行うことなく、同じインターフェースからGGUF、GPTQ、AWQ、EXL2、Transformersモデルを読み込みます。

チャット、指示、ノートブック

1つのツールで、3つの異なる対話モードが、複数ターンの会話、構造化されたプロンプト応答タスク、および自由形式のテキスト生成を網羅しています。

キャラクターとペルソナシステム

セッション全体でのモデルの振る舞いを形成するために、背景設定、会話例、アバターを含む詳細なAIキャラクターカードを定義します。

OpenAI互換API

ポート5000でオプションのREST APIを有効にすると、コード変更なしで標準のOpenAIクライアントライブラリを使用して外部アプリケーションを接続できます。

拡張機能エコシステム

コミュニティ拡張機能は、長期記憶、音声入出力、Stable Diffusion連携、カスタムツールのような機能を追加します。

GPU不要CPU推論

llama.cppを介してCPU上でGGUF量子化モデルを実行します。3〜7Bパラメータのモデルは、8GBのRAMを搭載した標準的なVPS上で実用的です。

HostingerでText Generation Web UIを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
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HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
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Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
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やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
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Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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