テキスト生成Web UIのワンクリックインストール
CPUまたはGPU上でGGUF、GPTQ、AWQをサポートするローカルLLMを実行するための、機能豊富なウェブインターフェースです。
Text Generation Web UI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Text Generation Web UIの活用例
「Text Generation Web UI」は、大規模言語モデルをローカルでロード、実行、操作するためのオープンソースのGradioベースのインターフェースです。これは、llama.cppを介したGGUF、GPTQ、AWQ、EXL2、Transformersなど、事実上他のどのセルフホスト型LLMフロントエンドよりも多くのモデル形式をサポートしており、HuggingFaceの多様なモデルファイルを扱い、推論パラメータを完全に制御する必要があるユーザーにとって主要なツールとなっています。
このデプロイメントは、CPU最適化ビルドを使用しており、専用GPUを持たないあらゆるVPSで実用的な、llama.cppバックエンドを介してGGUF量子化モデルを実行します。「models」ボリュームに任意のGGUFモデルファイルを配置すると、「Models」タブに表示され、ロードできるようになります。セルフホスティングにより、会話、システムプロンプト、およびモデルと共有するあらゆるドキュメントが、ご自身のインフラストラクチャ上に保持されます。
Text Generation Web UIの主な機能
多形式モデルサポート
バックエンドの再構成やコンテナの再構築を行うことなく、同じインターフェースからGGUF、GPTQ、AWQ、EXL2、Transformersモデルを読み込みます。
チャット、指示、ノートブック
1つのツールで、3つの異なる対話モードが、複数ターンの会話、構造化されたプロンプト応答タスク、および自由形式のテキスト生成を網羅しています。
キャラクターとペルソナシステム
セッション全体でのモデルの振る舞いを形成するために、背景設定、会話例、アバターを含む詳細なAIキャラクターカードを定義します。
OpenAI互換API
ポート5000でオプションのREST APIを有効にすると、コード変更なしで標準のOpenAIクライアントライブラリを使用して外部アプリケーションを接続できます。
拡張機能エコシステム
コミュニティ拡張機能は、長期記憶、音声入出力、Stable Diffusion連携、カスタムツールのような機能を追加します。
GPU不要CPU推論
llama.cppを介してCPU上でGGUF量子化モデルを実行します。3〜7Bパラメータのモデルは、8GBのRAMを搭載した標準的なVPS上で実用的です。
HostingerでText Generation Web UIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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