Redis Commanderのワンクリックインストール。
あらゆるブラウザから、キーの閲覧、値の編集、Redisデータベースの監視ができるウェブベースのRedis管理UIです。
Redis Commander向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Redis Commanderの活用例
Redis Commanderは、Redisデータベースを管理するための軽量なオープンソースのウェブインターフェースです。キースペースをナビゲートするためのツリー形式のブラウザ、文字列、ハッシュ、リスト、セット、ソート済みセット用のインラインエディタ、および任意のRedisコマンドを実行するための組み込みコマンドコンソールを提供します。サーバー統計（メモリ使用量、接続クライアント数、ヒット率など）は、ダッシュボードで一目で確認できます。
このデプロイは、Redis CommanderとRedis 7インスタンスをバンドルしているため、完全に機能するキーバリューストアとその管理UIを単一のスタックで利用できます。HTTPベーシック認証により、ウェブインターフェースは不正アクセスから保護され、Redisインスタンスは生成されたパスワードで保護されているため、認証情報なしで公開されることはありません。
Redis Commanderの主な機能
「キー ブラウザ」
Redisキースペース全体をツリービューで操作し、パターンで検索し、Redisコマンドを記述することなく、ブラウザで直接任意の値を検査または編集できます。
全データ型
データを構造化された読みやすい形式で表示する型認識エディターを使用して、文字列、ハッシュ、リスト、セット、ソート済みセット、ストリームを表示および編集します。
「コマンドコンソール」
内蔵コンソールから任意のRedisコマンドを実行し、すぐにその応答を確認できます。これは、デバッグ、管理、および一時的なデータ操作に役立ちます。
サーバ統計
ダッシュボードには、メモリ消費量、キースペースのヒット/ミス率、接続中のクライアント、稼働時間など、リアルタイムのRedisサーバーメトリクスが一目で表示されます。
HTTP ベーシック認証
ウェブインターフェースはユーザー名とパスワードによる認証によって保護されており、ブラウザUIを介したRedisデータへの不正なアクセスを防ぎます。
HostingerでRedis Commanderを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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