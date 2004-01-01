Redis Commanderは、Redisデータベースを管理するための軽量なオープンソースのウェブインターフェースです。キースペースをナビゲートするためのツリー形式のブラウザ、文字列、ハッシュ、リスト、セット、ソート済みセット用のインラインエディタ、および任意のRedisコマンドを実行するための組み込みコマンドコンソールを提供します。サーバー統計（メモリ使用量、接続クライアント数、ヒット率など）は、ダッシュボードで一目で確認できます。

このデプロイは、Redis CommanderとRedis 7インスタンスをバンドルしているため、完全に機能するキーバリューストアとその管理UIを単一のスタックで利用できます。HTTPベーシック認証により、ウェブインターフェースは不正アクセスから保護され、Redisインスタンスは生成されたパスワードで保護されているため、認証情報なしで公開されることはありません。