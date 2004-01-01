Redpanda Consoleの1クリックインストールデプロイ
KafkaおよびRedpandaクラスター、トピック、コンシューマーグループ、およびライブメッセージストリームを管理するための、開発者向けのWeb UI。
Redpanda Console向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Redpanda Consoleの活用例
Redpanda Consoleは、Redpanda Dataが開発したオープンソースのウェブUIで、Kafka互換のストリーミングクラスターの検査と操作に使用されます。単一のインターフェースを通じて、トピック、パーティション、オフセット、コンシューマーグループ、スキーマ、ACL、およびライブメッセージペイロードを公開し、JSON、Avro、Protobuf、MessagePackのデコードを内蔵でサポートしています。
このワンクリックデプロイメントでは、Consoleが組み込みのRedpandaブローカーとともに提供されるため、コンテナが起動した瞬間に動作するKafka-APIエンドポイント、Schema Registry、およびAdmin APIを利用できます。独自のVPSでセルフホストすることで、イベントデータ、顧客ペイロード、ストリームメタデータを完全に管理下に置き、ブローカーごとのSaaS料金は発生しません。
Redpanda Consoleの主な機能
ライブメッセージビューアー
JSON、Avro、Protobufペイロードに対応し、タイムトラベル、検索、フィールドごとのデコード機能を備え、任意のトピックからのレコードをリアルタイムでストリーミングします。
トピック管理
トピックの作成、設定、削除、リテンションおよびパーティション設定の編集、テストメッセージの生成をブラウザから直接実行できます。
消費者グループのインサイト
CLIツールを詳しく調べることなく、スタックしたコンシューマーをデバッグできるように、グループメンバー、パーティションごとのラグ、およびオフセットを検査します。
スキーマレジストリ内蔵
Avro、JSON Schema、Protobuf サブジェクトを閲覧し、バージョン履歴を表示し、変更を昇格させる前に互換性を確認します。
組み込みRedpandaブローカー
完全に構成されたRedpandaブローカーが付属しており、Kafka API、Schema Registry、Admin APIを公開しているため、即座にテストできます。
Kafka API 互換
既存のブローカーを指定することで、Consoleを外部のKafka、Confluent Cloud、MSK、またはRedpandaクラスターに接続できます。
HostingerでRedpanda Consoleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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