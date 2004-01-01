Redpanda Consoleは、Redpanda Dataが開発したオープンソースのウェブUIで、Kafka互換のストリーミングクラスターの検査と操作に使用されます。単一のインターフェースを通じて、トピック、パーティション、オフセット、コンシューマーグループ、スキーマ、ACL、およびライブメッセージペイロードを公開し、JSON、Avro、Protobuf、MessagePackのデコードを内蔵でサポートしています。

このワンクリックデプロイメントでは、Consoleが組み込みのRedpandaブローカーとともに提供されるため、コンテナが起動した瞬間に動作するKafka-APIエンドポイント、Schema Registry、およびAdmin APIを利用できます。独自のVPSでセルフホストすることで、イベントデータ、顧客ペイロード、ストリームメタデータを完全に管理下に置き、ブローカーごとのSaaS料金は発生しません。