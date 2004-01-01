PrestaShopは、190ヶ国以上のマーチャントに利用されている、機能が充実したオープンソースのeコマースプラットフォームです。商品カタログ管理、注文処理、統合された決済ゲートウェイ（PayPal、Stripeなど）、多言語および多通貨サポート、組み込みのSEOツールなど、プロフェッショナルなオンラインストアをすぐに運営するために必要なすべてを提供します。これらすべてが直感的なバックオフィスダッシュボードから管理されます。

独自のVPSでPrestaShopをホスティングすることで、顧客データと支払い記録を管理下に置き、PHPとMySQLを最高のパフォーマンスに微調整でき、ホスト型eコマースプラットフォームのような取引ごとの手数料やシートごとの料金なしで、ビジネスとともに拡張できます。