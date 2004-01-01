PrestaShopの1クリックインストール
世界中の30万以上のオンラインストアを支える強力なオープンソースのeコマースプラットフォームで、完全な商品管理、決済、多言語サポートを備えています。
PrestaShop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PrestaShopの活用例
PrestaShopは、190ヶ国以上のマーチャントに利用されている、機能が充実したオープンソースのeコマースプラットフォームです。商品カタログ管理、注文処理、統合された決済ゲートウェイ（PayPal、Stripeなど）、多言語および多通貨サポート、組み込みのSEOツールなど、プロフェッショナルなオンラインストアをすぐに運営するために必要なすべてを提供します。これらすべてが直感的なバックオフィスダッシュボードから管理されます。
独自のVPSでPrestaShopをホスティングすることで、顧客データと支払い記録を管理下に置き、PHPとMySQLを最高のパフォーマンスに微調整でき、ホスト型eコマースプラットフォームのような取引ごとの手数料やシートごとの料金なしで、ビジネスとともに拡張できます。
PrestaShopの主な機能
全製品カタログ
バリエーション、組み合わせ、属性、一括割引や期間限定のプロモーションキャンペーンを含む柔軟な価格設定ルールを使用して、無制限の製品を管理します。
「統合決済」
モジュールマーケットプレイスを通じて、PayPal、Stripe、銀行振込、その他多数の地域決済ゲートウェイを介した支払いに対応しています。カスタム決済コードは不要です。
多言語＆通貨
1つの管理ダッシュボードから、単一のストアインストールで、複数の言語、通貨、税制にネイティブ対応し、世界中の顧客に販売できます。
SEO＆マーケティングツール
カスタマイズ可能なURL、メタフィールド、サイトマップ生成、および組み込みの割引クーポンとロイヤルティプログラムツールは、トラフィックとリピート購入を促進するのに役立ちます。
「テーマ＆モジュール」
数千ものテーマとモジュールのマーケットプレイスでは、ライブチャットからロイヤルティポイントまで、コードに触れることなくデザインと機能を拡張できます。
HostingerでPrestaShopを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。