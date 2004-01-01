PrestaShopが最大70％オフ

PrestaShopの1クリックインストール

世界中の30万以上のオンラインストアを支える強力なオープンソースのeコマースプラットフォームで、完全な商品管理、決済、多言語サポートを備えています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
PrestaShopの1クリックインストール

PrestaShop向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
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11,579
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

PrestaShopの活用例

PrestaShopは、190ヶ国以上のマーチャントに利用されている、機能が充実したオープンソースのeコマースプラットフォームです。商品カタログ管理、注文処理、統合された決済ゲートウェイ（PayPal、Stripeなど）、多言語および多通貨サポート、組み込みのSEOツールなど、プロフェッショナルなオンラインストアをすぐに運営するために必要なすべてを提供します。これらすべてが直感的なバックオフィスダッシュボードから管理されます。

独自のVPSでPrestaShopをホスティングすることで、顧客データと支払い記録を管理下に置き、PHPとMySQLを最高のパフォーマンスに微調整でき、ホスト型eコマースプラットフォームのような取引ごとの手数料やシートごとの料金なしで、ビジネスとともに拡張できます。

早速申し込む
{name}の活用例

PrestaShopの主な機能

全製品カタログ

バリエーション、組み合わせ、属性、一括割引や期間限定のプロモーションキャンペーンを含む柔軟な価格設定ルールを使用して、無制限の製品を管理します。

「統合決済」

モジュールマーケットプレイスを通じて、PayPal、Stripe、銀行振込、その他多数の地域決済ゲートウェイを介した支払いに対応しています。カスタム決済コードは不要です。

多言語＆通貨

1つの管理ダッシュボードから、単一のストアインストールで、複数の言語、通貨、税制にネイティブ対応し、世界中の顧客に販売できます。

SEO＆マーケティングツール

カスタマイズ可能なURL、メタフィールド、サイトマップ生成、および組み込みの割引クーポンとロイヤルティプログラムツールは、トラフィックとリピート購入を促進するのに役立ちます。

「テーマ＆モジュール」

数千ものテーマとモジュールのマーケットプレイスでは、ライブチャットからロイヤルティポイントまで、コードに触れることなくデザインと機能を拡張できます。

HostingerでPrestaShopを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AureusERP

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財務、人事、在庫、販売、CRMを網羅するオープンソースERPプラットフォーム

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Bagisto

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オンライン<span style="white-space: nowrap;">ストア</span>向けLaravelベースのeコマース<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）

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EverShop

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Node.js、React、GraphQL、PostgreSQLを基盤としたモダンなオープンソースのEコマースプラットフォーム

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