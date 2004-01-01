Trailarrは、RadarrとSonarrによってすでに管理されている映画やテレビ番組の予告編を見つけ、ダウンロードし、整理する、arrメディアスタックのオープンソースコンパニオンです。複数のRadarr、Sonarr、Plexインスタンスに接続し、予告編がすでに存在するかどうかを検出し、yt-dlpとFFmpegを使用して、選択した解像度とコーデックで不足しているものを取得します。

VPSでTrailarrをセルフホストすることで、ホームサーバーを占有することなく予告編のワークフローを継続的に実行でき、ダウンロードされたファイルは、メディアサーバーがすでにスキャンしているのと同じライブラリパスに保存されます。カスタマイズ可能な命名規則、品質プロファイル、およびイベント履歴により、Plex、Jellyfin、Emby、Kodiで動作する完全な予告編コレクションを簡単に維持できます。