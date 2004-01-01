Trailarrの1クリックインストール。
RadarrとSonarrのメディアライブラリ向けに、映画やテレビ番組の予告編を自動でダウンロードし、整理します。
Trailarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Trailarrの活用例
Trailarrは、RadarrとSonarrによってすでに管理されている映画やテレビ番組の予告編を見つけ、ダウンロードし、整理する、arrメディアスタックのオープンソースコンパニオンです。複数のRadarr、Sonarr、Plexインスタンスに接続し、予告編がすでに存在するかどうかを検出し、yt-dlpとFFmpegを使用して、選択した解像度とコーデックで不足しているものを取得します。
VPSでTrailarrをセルフホストすることで、ホームサーバーを占有することなく予告編のワークフローを継続的に実行でき、ダウンロードされたファイルは、メディアサーバーがすでにスキャンしているのと同じライブラリパスに保存されます。カスタマイズ可能な命名規則、品質プロファイル、およびイベント履歴により、Plex、Jellyfin、Emby、Kodiで動作する完全な予告編コレクションを簡単に維持できます。
Trailarrの主な機能
RadarrとSonarrの同期
複数のRadarr、Sonarr、Plexインスタンスに接続し、手動でのインポートなしで、監視対象のすべての映画やテレビ番組を検出します。
「自動予告編ダウンロード」
yt-dlpとFFmpegを内部で利用して、予告編を取得し、お好みの解像度、コーデック、オーディオ設定に再エンコードします。
「品質プロファイル」
各ライブラリがその品質基準に合ったトレーラーを取得できるよう、プロファイルごとに解像度、フォーマット、フィルターのルールを定義します。
Plex 命名規則
Plex、Jellyfin、Emby、Kodiが追加の設定なしでトレーラーを認識できるように、Plex形式の名前を使用してメディアファイルの隣にトレーラーを保存します。
ハードウェアアクセラレーション
オプションのVAAPIおよびNVIDIAアクセラレーションは、トレーラーのトランスコーディングを高速化し、大規模なライブラリでのCPU使用率を低く抑えます。
イベント履歴とログ
組み込みのイベントトラッキングと詳細なログにより、どのトレーラーがダウンロードされ、スキップされ、または失敗したかを正確に把握でき、トラブルシューティングが容易になります。
HostingerでTrailarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。