Plexは、あなたの個人的なメディアコレクションを、NetflixやSpotifyに匹敵する洗練されたストリーミングサービスに変えます。映画、テレビ番組、音楽のポスターアート、説明、キャストの詳細、評価を自動的に取得し、生のファイルを、あらゆるデバイスや場所からアクセスできる美しく整理されたライブラリに変えます。

独自のVPSでPlexをセルフホストすることで、自宅のインターネット稼働時間に依存することなく24時間365日の可用性を実現し、複数の同時ストリームをスムーズにトランスコードするための専用CPU、そして、4Kコンテンツであってもリモートアクセスがバッファリングしないエンタープライズグレードのアップロード帯域幅を提供します。