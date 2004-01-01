1クリックインストールによるPlexのデプロイ
映画、テレビ番組、音楽、写真をあらゆるデバイスにストリーミングできる、世界で最も人気のあるセルフホスト型メディアサーバーです。
Plex向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Plexの活用例
Plexは、あなたの個人的なメディアコレクションを、NetflixやSpotifyに匹敵する洗練されたストリーミングサービスに変えます。映画、テレビ番組、音楽のポスターアート、説明、キャストの詳細、評価を自動的に取得し、生のファイルを、あらゆるデバイスや場所からアクセスできる美しく整理されたライブラリに変えます。
独自のVPSでPlexをセルフホストすることで、自宅のインターネット稼働時間に依存することなく24時間365日の可用性を実現し、複数の同時ストリームをスムーズにトランスコードするための専用CPU、そして、4Kコンテンツであってもリモートアクセスがバッファリングしないエンタープライズグレードのアップロード帯域幅を提供します。
Plexの主な機能
ユニバーサルデバイス対応
iOS、Android、Roku、Apple TV、Fire TV、スマートテレビ、ゲーム機、ウェブブラウザ向けのネイティブアプリにより、お持ちのあらゆる画面からライブラリにアクセスできるようになります。
自動メタデータ
Plexは、TMDb、TVDb、MusicBrainzからポスターアート、評価、キャスト情報、説明を自動的に取得し、生のファイルをプロフェッショナルにカタログ化されたコレクションへと作り上げます。
ハードウェアトランスコーディング
Intel Quick Sync、NVIDIA NVENC、AMD AMFアクセラレーションは、リアルタイムでビデオを変換し、あらゆるデバイスがあらゆる形式をバッファリングや品質の低下なしに再生できるようにします。
ライブTV ＆ DVR
Plexを互換性のあるチューナーとペアリングして地上波放送を録画することで、ケーブルテレビを無料のローカルチャンネルとタイムシフト視聴に置き換えるパーソナルDVRを作成します。
マネージドユーザーアカウント
個別の視聴履歴、保護者による制限、コンテンツレーティングフィルターを備えたプロフィールを家族一人ひとりに作成し、これらすべてを1つの管理パネルから管理できます。
HostingerでPlexを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。