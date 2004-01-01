1クリックインストールでのBookshelfデプロイ
電子書籍とオーディオブックのライブラリ管理を自動化するための、Readarrの活発なコミュニティによる復活です。
Bookshelf向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bookshelfの活用例
Bookshelfは、SonarrやRadarrを支えるarrフレームワークと同じ基盤で構築された、Readarrのコミュニティ主導の後継プロジェクトです。お気に入りの著者を監視し、新しいリリースを追跡します。そして、qBittorrent、Transmission、SABnzbd、NZBGetなどの既存のダウンロードクライアントを通じて書籍を自動的にダウンロード・整理し、クリーンなメタデータとともにCalibreまたはCalibre-Webライブラリに格納します。
VPSでBookshelfをセルフホストすることで、サービスを24時間年中無休で稼働させることができます。これにより、自宅のマシンが常時オンラインである必要がなく、リリースが公開された瞬間に取得できます。永続ボリュームは、コンテナの更新後も、著者リスト、品質プロファイル、ダウンロード履歴を保持します。
Bookshelfの主な機能
自動作成者追跡
著者全体の書誌情報やシリーズを監視することで、手動で検索することなく、新しいリリースがすべて自動的にダウンロードキューに追加されるようになります。
複数フォーマットの電子書籍サポート
EPUB、MOBI、AZW3、PDF、M4Bを含むオーディオブック形式に対応しており、デジタルライブラリ全体を管理するための1つのツールとして利用できます。
「ダウンロード クライアント統合」
qBittorrent、Transmission、Deluge、SABnzbd、NZBGetに接続し、既にお使いのクライアントを介して本がライブラリに保存されるようにします。
Calibre ライブラリ同期
CalibreおよびCalibre-Webと直接統合し、一貫したメタデータとフォルダー命名で新しい取得を自動的にインポートします。
品質プロフィール管理
プロファイルごとに優先形式とフォールバックオプションを定義し、手動での介入なしにダウンロードが品質基準を満たすことを保証します。
HostingerでBookshelfを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。