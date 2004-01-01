Bookshelfは、SonarrやRadarrを支えるarrフレームワークと同じ基盤で構築された、Readarrのコミュニティ主導の後継プロジェクトです。お気に入りの著者を監視し、新しいリリースを追跡します。そして、qBittorrent、Transmission、SABnzbd、NZBGetなどの既存のダウンロードクライアントを通じて書籍を自動的にダウンロード・整理し、クリーンなメタデータとともにCalibreまたはCalibre-Webライブラリに格納します。

VPSでBookshelfをセルフホストすることで、サービスを24時間年中無休で稼働させることができます。これにより、自宅のマシンが常時オンラインである必要がなく、リリースが公開された瞬間に取得できます。永続ボリュームは、コンテナの更新後も、著者リスト、品質プロファイル、ダウンロード履歴を保持します。