BrowserlessはヘッドレスChromeをネットワークアクセス可能なサービスに変え、ブラウザプロセス、メモリリーク、およびアプリケーション内の依存関係の競合を管理する複雑さを解消します。開発者はPuppeteer、Playwright、またはSeleniumを使用してREST APIまたはWebSocket経由で接続し、Browserlessがセッションライフサイクル、リソースクリーンアップ、および同時実行を自動的に処理します。

VPSでセルフホストすることにより、クラウドブラウザ自動化サービスによって課されるリクエストごとの料金を排除しながら、ブラウザ設定、ユーザーエージェント、およびプロキシ設定を完全に制御できます。機密性の高いスクレイピングロジックと抽出されたデータは独自のインフラストラクチャ内に留まり、利用可能なリソースに合わせて同時実行制限を調整できます。