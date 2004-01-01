1クリックインストールでのブラウザレスデプロイ
Webスクレイピング、PDF生成、自動テストに活用できる、RESTおよびWebSocket APIを提供するサービスとしてのHeadless Chrome。
Browserless向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Browserlessの活用例
BrowserlessはヘッドレスChromeをネットワークアクセス可能なサービスに変え、ブラウザプロセス、メモリリーク、およびアプリケーション内の依存関係の競合を管理する複雑さを解消します。開発者はPuppeteer、Playwright、またはSeleniumを使用してREST APIまたはWebSocket経由で接続し、Browserlessがセッションライフサイクル、リソースクリーンアップ、および同時実行を自動的に処理します。
VPSでセルフホストすることにより、クラウドブラウザ自動化サービスによって課されるリクエストごとの料金を排除しながら、ブラウザ設定、ユーザーエージェント、およびプロキシ設定を完全に制御できます。機密性の高いスクレイピングロジックと抽出されたデータは独自のインフラストラクチャ内に留まり、利用可能なリソースに合わせて同時実行制限を調整できます。
Browserlessの主な機能
RESTおよびWebSocket API
既存のコードを変更することなく、HTTPまたはWebSocket経由でChromeをプログラムで制御でき、Puppeteer、Playwright、Seleniumとも互換性があります。
PDFとスクリーンショットの生成
柔軟なビューポート、用紙サイズ、要素ターゲティングオプションを使用して、任意のURLまたはHTMLをピクセルパーフェクトなPDFまたはスクリーンショットとしてレンダリングします。
同時セッション管理
Browserless は、複数の並行ブラウザセッションをキューに入れて管理し、リソースを自動的にクリーンアップすることで、ホストのメモリ不足を防ぎます。
トークンベースの認証
事前に生成されたAPIトークンは、ブラウザサービスへのアクセスを制限し、コンピューティングリソースの不正使用を防ぎます。
JavaScriptレンダリングスクレイピング
ターゲットページで完全なクライアントサイドJavaScriptを実行し、静的スクレイパーでは到達できないSPAや動的に読み込まれるコンテンツからデータを抽出することを可能にします。
HostingerでBrowserlessを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。