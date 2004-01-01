Faradayの1クリックインストール
セキュリティチーム向けの、セキュリティの検出結果を一元管理し、修正プロセスを効率化するオープンソースの脆弱性管理プラットフォーム。
Faraday向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Faradayの活用例
Faradayは、セキュリティチームがインフラ全体にわたる脆弱性を発見、追跡、修正するための統合されたワークスペースを提供するエンタープライズグレードの脆弱性管理プラットフォームです。80種類以上のセキュリティツールと連携し、さまざまなスキャナーやテストフレームワークからスキャンデータを自動的にインポートして正規化するため、チームは手動でのデータ処理ではなく、分析に集中できます。
VPSでFaradayをセルフホストすることで、機密性の高いセキュリティ検出結果と監査証跡が完全に管理下に置かれることが保証されます。これにより、脆弱性データ処理に関する厳格なコンプライアンス要件を満たしつつ、クラウドベースのプラットフォームの継続的なコストなしにエンタープライズ機能を提供できます。
Faradayの主な機能
80以上のツール連携
業界標準のスキャナーやテストフレームワークから脆弱性データを自動的にインポートして正規化することで、手動でのデータ集約を不要にします。
チーム連携
ロールベースのアクセス制御を備えたマルチユーザーワークスペースにより、セキュリティチームは評価で連携し、リアルタイムで改善の担当者を追跡できます。
リスク優先順位付け
組み込みのリスクスコアリングおよび優先順位付けエンジンは、チームが実際に最大の脅威となる脆弱性に対し、修正作業を集中できるよう支援します。
コンプライアンス報告
カスタムレポートテンプレートと監査証跡は、コンプライアンス担当者がセキュリティ体制の改善を実証し、規制要件を満たすのに役立ちます。
RESTful API
フルREST APIは、CI/CDパイプラインやSIEMツールとの統合を可能にし、DevSecOpsチームがSDLC全体で脆弱性追跡を自動化できるようにします。
HostingerでFaradayを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。