Faradayは、セキュリティチームがインフラ全体にわたる脆弱性を発見、追跡、修正するための統合されたワークスペースを提供するエンタープライズグレードの脆弱性管理プラットフォームです。80種類以上のセキュリティツールと連携し、さまざまなスキャナーやテストフレームワークからスキャンデータを自動的にインポートして正規化するため、チームは手動でのデータ処理ではなく、分析に集中できます。

VPSでFaradayをセルフホストすることで、機密性の高いセキュリティ検出結果と監査証跡が完全に管理下に置かれることが保証されます。これにより、脆弱性データ処理に関する厳格なコンプライアンス要件を満たしつつ、クラウドベースのプラットフォームの継続的なコストなしにエンタープライズ機能を提供できます。