HomeHubの1クリックインストール
ログイン不要の家族ダッシュボード。共有メモ、買い物リスト、家事、カレンダー、支出を1つのプライベートPWAで管理できます。
HomeHub向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HomeHubの活用例
HomeHubは、どのサーバーも家庭内の全員が利用できるプライベートダッシュボードに変える、オープンソースのセルフホスト型家族向けユーティリティです。ホームネットワークでの共有利用を想定して設計されており、ログイン不要のプログレッシブウェブアプリとして提供されるため、どの家族メンバーでもブラウザで開いてホーム画面に保存し、メモ、買い物リスト、家事、共有カレンダーで即座に共同作業を開始できます。
HomeHubをセルフホストすることで、支出、買い物習慣、家族のルーティン、アップロードされたファイルといった家庭のデータは、サードパーティのクラウド同期、追跡、ユーザーごとの料金が一切かからず、すべてご自身のVPS上に保持されます。機能は単一のYAML設定を通じて個別に切り替えることができるため、家族が実際に使用するツールのみを有効にできます。
HomeHubの主な機能
「共有買い物リスト」
過去の入力に基づいたスマートな提案機能付きの共有ショッピングリストで、家族全員が品切れの際に商品を追加できます。
家計簿
サブスクリプション、公共料金、牛乳、新聞などの定期的な請求書にも対応し、すべての家計支出を1つの台帳で管理できます。
カレンダーとリマインダー
請求書、学校、健康、家族のイベントごとに色分けされた共有カレンダーで、家族全員が情報を共有し、連携を保てます。
雑用とメモ
軽量なタスク管理ツールと共有メモボードにより、家族は追加のアプリなしでタスクを割り当てたり、素早くメッセージを書き込んだりできます。
組み込みユーティリティ
レシピブック、有効期限トラッカー、PDF圧縮ツール、URL短縮ツール、QRコード生成ツール、およびメディアダウンローダーを1つのPWAに搭載しています。
設計によるプライバシー
アカウントシステム、テレメトリー、クラウドへの依存は一切ありません。すべてのデータは、お客様のVPSおよびホームネットワーク内に留まります。
HostingerでHomeHubを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。