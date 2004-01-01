HomeHubは、どのサーバーも家庭内の全員が利用できるプライベートダッシュボードに変える、オープンソースのセルフホスト型家族向けユーティリティです。ホームネットワークでの共有利用を想定して設計されており、ログイン不要のプログレッシブウェブアプリとして提供されるため、どの家族メンバーでもブラウザで開いてホーム画面に保存し、メモ、買い物リスト、家事、共有カレンダーで即座に共同作業を開始できます。

HomeHubをセルフホストすることで、支出、買い物習慣、家族のルーティン、アップロードされたファイルといった家庭のデータは、サードパーティのクラウド同期、追跡、ユーザーごとの料金が一切かからず、すべてご自身のVPS上に保持されます。機能は単一のYAML設定を通じて個別に切り替えることができるため、家族が実際に使用するツールのみを有効にできます。