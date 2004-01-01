Thrukの1クリックインストール
Livestatus API上に構築された、Naemon、Nagios、Icinga、およびShinken向けのマルチバックエンド監視ウェブインターフェースです。
Thruk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Thrukの活用例
Thrukは、Livestatus API上に構築された、機能豊富な独立した監視ウェブインターフェースです。これは、老朽化したNagios CGIを高速でモダンなUIに置き換え、コアNagiosにはなかった機能（数百万のサービスにわたるページビュー、モバイルフレンドリーなダッシュボード、ビジネスプロセス、SLAレポート、強力なREST APIなど）を追加します。
ご自身のVPSでThrukをセルフホストすることで、すべてのNaemon、Nagios、Icinga、Shinkenバックエンドを一元的に管理できます。このテンプレートにはOMD Labsディストリビューションが同梱されているため、手動でのコンパイルなしで、すぐにクエリ可能なNaemonコア、RRDパフォーマンスグラフ、および完全なThrukアドオンエコシステムも利用できます。
Thrukの主な機能
マルチバックエンドサポート
Naemon、Nagios、Icinga、Shinkenのインスタンスを同時に照会し、それらを統合された単一のステータスビューとして表示します。
バンドルされた Naemon コア
動作するNaemonバックエンド、RRDパフォーマンスグラフ、およびApacheを搭載しているため、Web UIは初回起動時からライブデータを利用できます。
ビジネスプロセス
数百もの低レベルのチェックを、生のホストノイズではなく、実際のビジネスへの影響を明らかにする論理的なビジネスサービスとしてグループ化します。
SLAレポート
外部レポートツールを使用せずに、Web UIから直接、可用性、障害、SLAレポートをPDFまたはExcel形式で生成できます。
REST API
すべてのUI機能を反映する文書化されたREST APIを通じて、ダッシュボード、ダウンタイム、確認応答を自動化します。
モバイル対応UI
レスポンシブダッシュボードと専用のモバイルテーマにより、オペレーターはオンコール中に電話やタブレットからインシデントをトリアージできます。
HostingerでThrukを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。