Thrukは、Livestatus API上に構築された、機能豊富な独立した監視ウェブインターフェースです。これは、老朽化したNagios CGIを高速でモダンなUIに置き換え、コアNagiosにはなかった機能（数百万のサービスにわたるページビュー、モバイルフレンドリーなダッシュボード、ビジネスプロセス、SLAレポート、強力なREST APIなど）を追加します。

ご自身のVPSでThrukをセルフホストすることで、すべてのNaemon、Nagios、Icinga、Shinkenバックエンドを一元的に管理できます。このテンプレートにはOMD Labsディストリビューションが同梱されているため、手動でのコンパイルなしで、すぐにクエリ可能なNaemonコア、RRDパフォーマンスグラフ、および完全なThrukアドオンエコシステムも利用できます。