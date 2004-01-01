Open Monograph Press（OMP）は、大学出版局、学術団体、独立系学術出版社向けにPublic Knowledge Projectによって開発された、無料のオープンソース出版プラットフォームです。投稿、内部レビューから、コピー編集、制作、オンラインカタログ公開まで、書籍の編集ワークフロー全体を単一の統合ツールで管理します。

独自のVPSでOMPをセルフホストすることで、サードパーティの出版サービスに依存するのではなく、原稿、査読者の身元、契約、読者分析を直接管理下に置くことができます。このテンプレートには、信頼性の高いメタデータストレージ用のMariaDBデータベースがバンドルされており、事前インストールされたTraefikリバースプロキシを介してトラフィックをルーティングするため、デプロイが完了するとすぐに、出版社がHTTPS経由でアクセス可能になります。