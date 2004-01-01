Open Monograph Pressのワンクリック導入
学術書、モノグラフ、編集された巻の編集ワークフローを管理するオープンソースプラットフォーム。
Open Monograph Press向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Monograph Pressの活用例
Open Monograph Press（OMP）は、大学出版局、学術団体、独立系学術出版社向けにPublic Knowledge Projectによって開発された、無料のオープンソース出版プラットフォームです。投稿、内部レビューから、コピー編集、制作、オンラインカタログ公開まで、書籍の編集ワークフロー全体を単一の統合ツールで管理します。
独自のVPSでOMPをセルフホストすることで、サードパーティの出版サービスに依存するのではなく、原稿、査読者の身元、契約、読者分析を直接管理下に置くことができます。このテンプレートには、信頼性の高いメタデータストレージ用のMariaDBデータベースがバンドルされており、事前インストールされたTraefikリバースプロキシを介してトラフィックをルーティングするため、デプロイが完了するとすぐに、出版社がHTTPS経由でアクセス可能になります。
Open Monograph Pressの主な機能
編集ワークフロー
すべての提出物を、提出、内部レビュー、外部レビュー、コピー編集、制作の各段階を経て、役割に基づいたタスク割り当てを行いながら進めます。
シリーズとカタログ
タイトルを本のシリーズ、カテゴリ、公開カタログに整理し、読者がトピック、著者、またはシリーズであなたの出版社を閲覧できるようにします。
1冊につき複数のフォーマット
豊富なメタデータを持つ単一のカタログエントリから、各モノグラフをPDF、EPUB、HTML、ハードカバー、ペーパーバックといった複数の形式で販売または配布します。
ONIXとDOIメタデータ
ONIXレコードを生成し、DOIを登録することで、お客様のモノグラフが図書館の目録、検索エンジン、学術インデックスで発見可能になります。
多言語プレス
1つのインストールから、ローカライズされたインターフェース、メタデータフィールド、および読者向けページを備えた多言語プレスを運営できます。
オープンソースかつセルフホスト型
Public Knowledge Projectによって構築・維持されているOMPは、タイトルごとの料金やベンダーロックインなしで、完全にオープンソースです。
HostingerでOpen Monograph Pressを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。