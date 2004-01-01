cronジョブとタスクパイプラインを管理するためのウェブUIを備えた、最新のDAGベースのワークフロースケジューラです。
Dagu向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Daguの活用例
Daguは、従来のcronジョブを、クリーンなウェブインターフェースを通じて管理される有向非巡回グラフ（DAG）パイプラインに置き換える、強力なオープンソースのワークフロースケジューラです。ワークフローはシンプルなYAMLファイルで定義し、シェルコマンド、Dockerコンテナ、HTTPリクエスト、SQLクエリなどを実行できるステップを含みます。これらはすべて、依存関係チェーン、リトライ、条件付きロジックが組み込まれています。
独自のVPSでDaguをセルフホストすると、データベースに依存しない単一バイナリのスケジューラが得られます。ファイルベースのストレージはシンプルさを保ち、ウェブUIはリアルタイムの実行監視、ログ表示、手動トリガー制御を提供します。このデプロイメントには、ワークフロー定義と実行履歴のための組み込み認証と永続ストレージが含まれています。
Daguの主な機能
DAGワークフローエディター
タスクの依存関係を、並列実行、条件分岐、およびリトライロジックを備えたYAMLの有向非巡回グラフとして定義します。
組み込みステップタイプ
シェルコマンド、Dockerコンテナ、HTTPリクエスト、SQLクエリ、SSHコマンド、およびS3操作をネイティブステップタイプとして実行します。
「リアルタイムモニタリング」
ウェブUIを通じて、ステップごとのステータス、ログ、タイミング情報とともに、ワークフローの実行状況をリアルタイムで確認できます。
「Cron スケジューリング」
cron式でワークフローをスケジュールし、単一のダッシュボードからすべてのスケジュールされたジョブを管理します。
AIエージェント連携
Claude Code、Codex、CopilotなどのAIコーディングエージェントを、組み込みのハーネスサポートを備えたワークフローステップとして実行します。
HostingerでDaguを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。