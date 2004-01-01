Daguは、従来のcronジョブを、クリーンなウェブインターフェースを通じて管理される有向非巡回グラフ（DAG）パイプラインに置き換える、強力なオープンソースのワークフロースケジューラです。ワークフローはシンプルなYAMLファイルで定義し、シェルコマンド、Dockerコンテナ、HTTPリクエスト、SQLクエリなどを実行できるステップを含みます。これらはすべて、依存関係チェーン、リトライ、条件付きロジックが組み込まれています。

独自のVPSでDaguをセルフホストすると、データベースに依存しない単一バイナリのスケジューラが得られます。ファイルベースのストレージはシンプルさを保ち、ウェブUIはリアルタイムの実行監視、ログ表示、手動トリガー制御を提供します。このデプロイメントには、ワークフロー定義と実行履歴のための組み込み認証と永続ストレージが含まれています。