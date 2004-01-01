Joomlaは、1億回以上ダウンロードされている成熟したオープンソースのコンテンツ管理システムで、個人のブログやコミュニティポータルから、企業アプリケーションや政府サイトまで、あらゆるものを動かしています。高度なユーザー管理機能、75以上の言語に対応した多言語サポート、そして数千もの拡張機能により、利用可能なCMSプラットフォームの中で最も柔軟なものの1つとなっています。

独自のVPSでJoomlaをセルフホスティングすることで、専用のリソース、PHPとMySQLの完全な設定制御、そして共有ホスティングの制限なしで利用できます。そのため、サイトはオーディエンスの増加に合わせて拡張でき、予測不能なパフォーマンスや訪問者ごとの料金なしで利用できます。