Joomlaの1クリックインストール
多言語対応の強力なオープンソースCMSで、動的なウェブサイト、ポータル、ウェブアプリケーションの構築が可能です。
Joomla向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Joomlaの活用例
Joomlaは、1億回以上ダウンロードされている成熟したオープンソースのコンテンツ管理システムで、個人のブログやコミュニティポータルから、企業アプリケーションや政府サイトまで、あらゆるものを動かしています。高度なユーザー管理機能、75以上の言語に対応した多言語サポート、そして数千もの拡張機能により、利用可能なCMSプラットフォームの中で最も柔軟なものの1つとなっています。
独自のVPSでJoomlaをセルフホスティングすることで、専用のリソース、PHPとMySQLの完全な設定制御、そして共有ホスティングの制限なしで利用できます。そのため、サイトはオーディエンスの増加に合わせて拡張でき、予測不能なパフォーマンスや訪問者ごとの料金なしで利用できます。
Joomlaの主な機能
組み込み多言語
75以上の言語でコンテンツをネイティブに管理できます。サードパーティ製プラグインは不要なため、国際的なビジネスや組織に最適です。
高度なアクセス制御
複数のユーザーグループとアクセスレベルを使用して、コンテンツの作成、編集、公開を誰が行えるかを正確に制御できる、きめ細かな権限を定義します。
何千もの拡張機能
Joomlaエクステンションディレクトリにあるテンプレート、コンポーネント、モジュール、プラグインでJoomlaを拡張し、サイトが必要とするあらゆる機能を追加できます。
「内蔵型SEOツール」
追加のプラグインなしで、フレンドリーURL、メタディスクリプション、サイトマップを標準で生成し、検索エンジンのランキングを向上させます。
コンテンツバージョン管理
記事へのすべての変更を追跡し、以前のどのバージョンにもロールバックできるため、偶発的な編集や不要な改訂からコンテンツを保護します。
HostingerでJoomlaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。