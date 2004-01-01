Automatischは、視覚的なノーコードインターフェースを通じてアプリケーションを接続し、反復的なタスクを自動化できるオープンソースのワークフロー自動化プラットフォームです。ZapierやMakeのように、サービス間でアクションをトリガーするフローを作成できますが、Automatischでは、すべてのデータと自動化ロジックが自身のサーバー上に保持され、タスクごとの料金や使用制限はありません。

Automatischをセルフホストするということは、API認証情報、ワークフローデータ、ビジネスロジックがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。このデプロイには、ワークフロー保存用のPostgreSQL、タスクキューイング用のRedis、および信頼性の高いバックグラウンド実行用の専用ワーカープロセスが含まれています。デフォルトの認証情報でログインし、「設定」からすぐに変更してください。