コーディングなしでアプリを接続し、ワークフローを自動化するためのオープンソースのZapier代替です。
Automatisch向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Automatischの活用例
Automatischは、視覚的なノーコードインターフェースを通じてアプリケーションを接続し、反復的なタスクを自動化できるオープンソースのワークフロー自動化プラットフォームです。ZapierやMakeのように、サービス間でアクションをトリガーするフローを作成できますが、Automatischでは、すべてのデータと自動化ロジックが自身のサーバー上に保持され、タスクごとの料金や使用制限はありません。
Automatischをセルフホストするということは、API認証情報、ワークフローデータ、ビジネスロジックがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。このデプロイには、ワークフロー保存用のPostgreSQL、タスクキューイング用のRedis、および信頼性の高いバックグラウンド実行用の専用ワーカープロセスが含まれています。デフォルトの認証情報でログインし、「設定」からすぐに変更してください。
Automatischの主な機能
ビジュアルフロービルダー
コードを記述することなく、ドラッグ＆ドロップインターフェースでトリガーとアクションを接続して、自動化ワークフローを作成します。
「アプリ連携」
Slack、GitHub、Google Sheets、Stripe、Twilioなどの人気サービスや、その他多くのサービスに、組み込みコネクタを介して接続できます。
Webhook トリガー
受信ウェブフックを使用し、外部イベントからワークフローを開始して、あらゆるソースからのリアルタイム自動化を実現します。
条件付きロジック
特定の条件が満たされた場合にのみアクションが実行されるように、ワークフローにフィルターと条件を追加します。
バックグラウンドワーカー
専用のワーカープロセスにより、長時間実行される自動化タスクとスケジュールされた自動化タスクの信頼性の高い実行が保証されます。
HostingerでAutomatischを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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