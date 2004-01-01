ILLA Builderは、大規模なフロントエンドエンジニアリングなしで、チームが社内ツール、ダッシュボード、管理パネルを構築できるオープンソースのローコード開発プラットフォームです。ドラッグ＆ドロップのコンポーネントライブラリと、PostgreSQL、MySQL、REST API、GraphQLなど40以上の統合（インテグレーション）のサポートが組み合わされているため、開発者は実際のデータソースに接続し、数週間ではなく数時間で動作するアプリケーションを出荷できます。

VPSでILLA Builderをセルフホストすることで、ビジネスデータを独自のインフラストラクチャ内に保持し、SaaSのデータ共有ポリシーやシートごとの料金に関する懸念を解消します。オールインワンのDockerイメージにはプラットフォームを実行するために必要なすべてがバンドルされており、永続ボリュームにより、プロジェクトと接続されたリソースは再起動や更新後も保持されます。