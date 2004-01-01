ILLA Builderの1クリックデプロイ
社内ツール、ダッシュボード、管理パネルを視覚的に構築するためのオープンソースのローコードプラットフォーム
ILLA Builder向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ILLA Builderの活用例
ILLA Builderは、大規模なフロントエンドエンジニアリングなしで、チームが社内ツール、ダッシュボード、管理パネルを構築できるオープンソースのローコード開発プラットフォームです。ドラッグ＆ドロップのコンポーネントライブラリと、PostgreSQL、MySQL、REST API、GraphQLなど40以上の統合（インテグレーション）のサポートが組み合わされているため、開発者は実際のデータソースに接続し、数週間ではなく数時間で動作するアプリケーションを出荷できます。
VPSでILLA Builderをセルフホストすることで、ビジネスデータを独自のインフラストラクチャ内に保持し、SaaSのデータ共有ポリシーやシートごとの料金に関する懸念を解消します。オールインワンのDockerイメージにはプラットフォームを実行するために必要なすべてがバンドルされており、永続ボリュームにより、プロジェクトと接続されたリソースは再起動や更新後も保持されます。
ILLA Builderの主な機能
ドラッグ＆ドロップビルダー
レイアウトコードを記述することなく、テーブル、フォーム、チャートなど、豊富なコンポーネントライブラリからUIをキャンバスにドラッグして構築できます。
40以上のデータ連携
PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Redis、REST API、GraphQL、その他人気のサービスに直接接続し、ライブデータでアプリを強化できます。
どこでもJavaScript
JavaScriptを使用してインラインでカスタムロジックを記述することで、データの変換、アクションのトリガー、そしてノーコードツールでは通常不可能な範囲での条件付き動作の追加が可能になります。
リアルタイムコラボレーション
複数のチームメンバーが同じアプリケーションを同時に編集できるため、エンジニアリングチームと運用チームが共に構築し、反復作業を行うのに実用的になります。
セルフホスト型データ管理
独自のVPSで実行することで、接続されたすべてのデータソースとアプリケーションロジックをインフラストラクチャ内に保持し、コンプライアンスおよびデータレジデンシー要件をサポートします。
HostingerでILLA Builderを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。