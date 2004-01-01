Coai (Chat Nio) は、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、Baidu ERNIE、Alibaba Qwen、その他20以上の言語モデルプロバイダーを単一のホスト型インターフェースに統合するオープンソースのAIアグリゲーションプラットフォームです。これは、単なるチャットUIを超え、サブスクリプションティア、ユーザーごとのトークンクォータ、APIキーの発行、および使用量課金を追加することで、アップストリームプロバイダーのキーを公開することなく、複数のユーザーに制御されたLLMアクセスを提供する必要があるチームにとって実用的なものとなっています。

独自のVPSでCoaiをセルフホストすることで、利用可能なモデル、各ユーザーティアが消費できる量、およびAPIの総費用を完全に制御できます。マネージド型アグリゲーションサービスにシートごとの料金を支払う必要はありません。