Coaiが最大70％オフ

ワンクリックインストールでCoaiのデプロイ

OpenAI、Claude、Gemini、その他20以上のプロバイダーを統合し、マルチユーザー管理と使用量クォータを備えたセルフホスト型AI集約プラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
ワンクリックインストールでCoaiのデプロイ

Coai向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で円1,879/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で円2,349/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で円4,539/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で円7,829/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で円1,879/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で円2,349/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
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更新料は2年で円4,539/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
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更新料は2年で円7,829/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Coaiの活用例

Coai (Chat Nio) は、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、Baidu ERNIE、Alibaba Qwen、その他20以上の言語モデルプロバイダーを単一のホスト型インターフェースに統合するオープンソースのAIアグリゲーションプラットフォームです。これは、単なるチャットUIを超え、サブスクリプションティア、ユーザーごとのトークンクォータ、APIキーの発行、および使用量課金を追加することで、アップストリームプロバイダーのキーを公開することなく、複数のユーザーに制御されたLLMアクセスを提供する必要があるチームにとって実用的なものとなっています。

独自のVPSでCoaiをセルフホストすることで、利用可能なモデル、各ユーザーティアが消費できる量、およびAPIの総費用を完全に制御できます。マネージド型アグリゲーションサービスにシートごとの料金を支払う必要はありません。

早速申し込む
{name}の活用例

Coaiの主な機能

マルチプロバイダー集約

OpenAI、Claude、Gemini、Azure、Baidu ERNIE、Alibaba Qwen、その他20以上のプロバイダーを1つのプラットフォームを通じて接続し、ユーザーが単一のインターフェースからそれらを切り替えられるようにします。

ユーザーサブスクリプションプラン

無料および有料のサブスクリプションプランを定義し、ティアごとのトークンクォータを設定することで、設定済みのすべてのプロバイダー全体で、各ユーザーグループが消費できる量を制御します。

APIキーの発行

ユーザーが設定済みのモデルにプログラムでアクセスできるよう、アップストリームプロバイダーの認証情報を公開することなく、APIキーを発行します。

使用量と請求の追跡

ユーザーごとのトークン消費量と推定コストをリアルタイムで監視し、予期せぬ予算超過を防ぐための設定可能な制限を設定できます。

「モデルマーケットプレイス」

ユーザーは、組み込みのモデルピッカーを通じて、設定済みのすべてのプロバイダーを検出して選択できます。利用可能な場合は、関数呼び出し画像生成もサポートされます。

HostingerでCoaiを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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9router

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40以上のLLMプロバイダーに対応したAI APIプロキシ

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Agent Zero

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Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Hermes Agent

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学習ループを内蔵したマルチプラットフォーム対応の自律型AIエージェント

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