ワンクリックインストールでCoaiのデプロイ
OpenAI、Claude、Gemini、その他20以上のプロバイダーを統合し、マルチユーザー管理と使用量クォータを備えたセルフホスト型AI集約プラットフォームです。
Coai向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Coaiの活用例
Coai (Chat Nio) は、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、Baidu ERNIE、Alibaba Qwen、その他20以上の言語モデルプロバイダーを単一のホスト型インターフェースに統合するオープンソースのAIアグリゲーションプラットフォームです。これは、単なるチャットUIを超え、サブスクリプションティア、ユーザーごとのトークンクォータ、APIキーの発行、および使用量課金を追加することで、アップストリームプロバイダーのキーを公開することなく、複数のユーザーに制御されたLLMアクセスを提供する必要があるチームにとって実用的なものとなっています。
独自のVPSでCoaiをセルフホストすることで、利用可能なモデル、各ユーザーティアが消費できる量、およびAPIの総費用を完全に制御できます。マネージド型アグリゲーションサービスにシートごとの料金を支払う必要はありません。
Coaiの主な機能
マルチプロバイダー集約
OpenAI、Claude、Gemini、Azure、Baidu ERNIE、Alibaba Qwen、その他20以上のプロバイダーを1つのプラットフォームを通じて接続し、ユーザーが単一のインターフェースからそれらを切り替えられるようにします。
ユーザーサブスクリプションプラン
無料および有料のサブスクリプションプランを定義し、ティアごとのトークンクォータを設定することで、設定済みのすべてのプロバイダー全体で、各ユーザーグループが消費できる量を制御します。
APIキーの発行
ユーザーが設定済みのモデルにプログラムでアクセスできるよう、アップストリームプロバイダーの認証情報を公開することなく、APIキーを発行します。
使用量と請求の追跡
ユーザーごとのトークン消費量と推定コストをリアルタイムで監視し、予期せぬ予算超過を防ぐための設定可能な制限を設定できます。
「モデルマーケットプレイス」
ユーザーは、組み込みのモデルピッカーを通じて、設定済みのすべてのプロバイダーを検出して選択できます。利用可能な場合は、関数呼び出しと画像生成もサポートされます。
HostingerでCoaiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。