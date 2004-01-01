ONLYOFFICE Docs（Document Server）は、DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF、その他の形式のブラウザベースの共同編集を独自のサーバーにもたらすオープンソースのオンラインオフィススイートです。ピクセルパーフェクトなMicrosoft Office形式との互換性を提供し、ドキュメントをサードパーティサービスに公開することなく、クラウドオフィスツールのシームレスな代替品となります。

ONLYOFFICE Docsをセルフホストすることで、ドキュメントのプライバシーが最優先されます。ファイルがインフラストラクチャから離れることはありません。Nextcloud、ownCloud、Seafile、その他多数のプラットフォームと公式コネクタを介して統合され、APIアクセスを保護するためにJWTトークンセキュリティを使用します。Community Editionは、最大20の同時編集接続を無料でサポートしています。