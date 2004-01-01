1クリックインストールでONLYOFFICE Docsを展開。
ブラウザでWord、Excel、PowerPointファイルをリアルタイムで共同編集できるセルフホスト型オンラインオフィススイートです。
ONLYOFFICE Docs向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ONLYOFFICE Docsの活用例
ONLYOFFICE Docs（Document Server）は、DOCX、XLSX、PPTX、ODT、ODS、ODP、PDF、その他の形式のブラウザベースの共同編集を独自のサーバーにもたらすオープンソースのオンラインオフィススイートです。ピクセルパーフェクトなMicrosoft Office形式との互換性を提供し、ドキュメントをサードパーティサービスに公開することなく、クラウドオフィスツールのシームレスな代替品となります。
ONLYOFFICE Docsをセルフホストすることで、ドキュメントのプライバシーが最優先されます。ファイルがインフラストラクチャから離れることはありません。Nextcloud、ownCloud、Seafile、その他多数のプラットフォームと公式コネクタを介して統合され、APIアクセスを保護するためにJWTトークンセキュリティを使用します。Community Editionは、最大20の同時編集接続を無料でサポートしています。
ONLYOFFICE Docsの主な機能
リアルタイムコラボレーション
複数のユーザーが、ライブカーソルトラッキング、コメント、変更履歴の追跡機能を利用して、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを同時に共同編集できます。
「MS Office 互換性」
DOCX、XLSX、PPTXファイルを高い再現性で開いたり、編集したり、保存したりできます。形式変換による不具合やレイアウトのずれは発生しません。
複数形式のサポート
DOCX、ODT、XLSX、ODS、PPTX、ODP、CSV、PDFなど、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションの各エディターでサポートしています。
JWT API セキュリティ
JSON Webトークンの検証により、すべてのAPIリクエストが保護され、承認された連携とユーザーのみがドキュメントサーバーにアクセスできるようになります。
Nextcloud と Seafile 連携
Nextcloud、ownCloud、Seafile、その他40以上のプラットフォーム向け公式コネクタにより、ONLYOFFICE Docsはドロップイン型の共同編集バックエンドになります。
「PDFエディターとフォーム」
追加のソフトウェアやプラグインなしで、ブラウザで直接PDFを編集したり、入力可能なPDFフォームを作成したりできます。
HostingerでONLYOFFICE Docsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。