Monicaは、Laravelで構築されたオープンソースの個人関係管理システムで、人生における大切な人々に関するあらゆることを記憶するのに役立ちます。連絡先、会話、誕生日、ギフトのアイデア、負債、ライフイベントを、27言語で利用可能な単一のプライベートインターフェースに記録できます。ソーシャルネットワークやクラウド連絡先マネージャーとは異なり、Monicaはセルフホスティング向けに設計されているため、最も個人的なデータがインフラストラクチャから離れることはありません。

Monicaは、商用プラットフォームには決して預けられないような人間関係の詳細（家族の病歴、個人的な会話、個人的な好みなど）を保存するため、ご自身のVPSで実行することで、広告なし、行動追跡なし、第三者による情報へのアクセスなしで、完全なデータ主権が保証されます。