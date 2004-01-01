Monicaの1クリックインストール
連絡先、会話、人生のイベントをプライベートに追跡するためのオープンソースのパーソナルリレーションシップマネージャーです。
Monica向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Monicaの活用例
Monicaは、Laravelで構築されたオープンソースの個人関係管理システムで、人生における大切な人々に関するあらゆることを記憶するのに役立ちます。連絡先、会話、誕生日、ギフトのアイデア、負債、ライフイベントを、27言語で利用可能な単一のプライベートインターフェースに記録できます。ソーシャルネットワークやクラウド連絡先マネージャーとは異なり、Monicaはセルフホスティング向けに設計されているため、最も個人的なデータがインフラストラクチャから離れることはありません。
Monicaは、商用プラットフォームには決して預けられないような人間関係の詳細（家族の病歴、個人的な会話、個人的な好みなど）を保存するため、ご自身のVPSで実行することで、広告なし、行動追跡なし、第三者による情報へのアクセスなしで、完全なデータ主権が保証されます。
Monicaの主な機能
連絡先ジャーナリング
連絡先とのすべての会話、活動、やり取りを、メモやリマインダーとともに記録し、重要なことを忘れないようにします。
誕生日とイベントのリマインダー
誕生日、記念日、カスタムイベントのメールリマインダーを設定して、人間関係における大切な日を二度と見逃さないようにしましょう。
ギフトと負債の管理
連絡先ごとにギフトのアイデアや過去の贈り物を記録し、非公式な貸し借りを管理することで、金銭的な曖昧さのない関係を保ちます。
関係マッピング
連絡先間の関係を定義し、家系図を作成して、知っている人々の間のつながりを理解し、記録します。
完全なプライバシー管理
すべてのデータはVPS上に保持され、第三者によるアクセスや広告プロファイリングもなく、バックアップとエクスポートを完全に制御できます。
HostingerでMonicaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。