Speachesは、最先端の音声認識とテキスト読み上げ合成を独自のインフラストラクチャにもたらす、OpenAI API互換のオーディオサーバーです。転写にはfaster-whisper、音声合成にはKokoro/Piperを基盤として構築されており、OpenAI Audio APIと同じエンドポイントを公開しています。そのため、OpenAIと連携する既存のツール、SDK、または統合は、Speachesとすぐに連携できます。

Speachesをセルフホストすることで、オーディオデータがサーバーから離れることはなく、1分あたりの転写料金は発生せず、どのモデルを実行し、リソースをどのように割り当てるかを完全に制御できます。モデルはオンデマンドでロードされ、非アクティブ状態が続くと自動的にアンロードされるため、標準的なVPSでのメモリ使用量を抑えることができます。