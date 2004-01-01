Speachesのワンクリックインストールでのデプロイ
OpenAI互換の音声認識およびテキスト読み上げサーバーで、ご自身のVPS上で完全に自己ホストして実行できます。
Speaches向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Speachesの活用例
Speachesは、最先端の音声認識とテキスト読み上げ合成を独自のインフラストラクチャにもたらす、OpenAI API互換のオーディオサーバーです。転写にはfaster-whisper、音声合成にはKokoro/Piperを基盤として構築されており、OpenAI Audio APIと同じエンドポイントを公開しています。そのため、OpenAIと連携する既存のツール、SDK、または統合は、Speachesとすぐに連携できます。
Speachesをセルフホストすることで、オーディオデータがサーバーから離れることはなく、1分あたりの転写料金は発生せず、どのモデルを実行し、リソースをどのように割り当てるかを完全に制御できます。モデルはオンデマンドでロードされ、非アクティブ状態が続くと自動的にアンロードされるため、標準的なVPSでのメモリ使用量を抑えることができます。
Speachesの主な機能
OpenAI API対応
OpenAI Audio API仕様を実装しています。セルフホスト型URLをドロップインするだけで、既存のOpenAI連携はコード変更なしで動作し続けます。
「音声テキスト変換」
faster-whisperを搭載しており、Server-Sent Events経由のリアルタイムストリーミングによる多言語文字起こしに対応しています。
音声合成
Kokoro（TTSアリーナで1位を獲得）およびPiperモデルを使用し、デバイス上で完結する自然な音声を生成します。
動的モデル読み込み中
モデルは最初のリクエスト時に自動的にロードされ、設定可能なアイドル期間の後にアンロードされます。そのため、必要なときにのみメモリを使用します。
内蔵Web UI
Gradioを搭載したインターフェースにより、追加のツールなしでブラウザで直接、転写と合成をテストできます。
「APIキー認証」
インタラクティブなドキュメントを公開アクセス可能に保ちながら、すべてのAPIエンドポイントを単一のAPIキーで保護することも可能です。
HostingerでSpeachesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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