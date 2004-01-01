Typebotのワンクリックデプロイ
会話型フォーム、アンケート、およびセルフホスト可能なインタラクティブなチャット体験を作成するためのノーコードチャットボットビルダーです。
Typebot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Typebotの活用例
Typebotは、静的なHTMLフォームをインタラクティブなチャット形式のフローに置き換える、セルフホスト型の会話型フォームビルダーです。ドラッグ＆ドロップのキャンバスエディターを使用することで、チームは条件分岐、カスタム変数、ネイティブ統合を備えた多段階の会話を、コードを書くことなく設計できます。このプラットフォームは、フローの設計と管理を行うビルダーと、公開されたチャットボットをエンドユーザーに直接提供するビューアーの2つのサービスとして提供されます。
VPSでTypebotをセルフホストすることで、送信データ、ファイルアップロード、API認証情報を完全に所有でき、送信ごとの料金やサードパーティへのデータ転送は発生しません。フローは独自のドメインで完全にプライベートに実行され、ワークスペース、チームメンバー、公開されたボットに人為的な制限はありません。
Typebotの主な機能
ビジュアルフロービルダー
入力、条件分岐、メディア埋め込み、支払い収集など、30種類以上のブロックタイプを備えたキャンバスエディターを使用して、分岐する会話を設計します。
「ネイティブ連携」
OpenAI、Google Sheets、Google Analytics、Webhook、Zapier、およびMake.comに、エディターを離れることなくフローを直接接続します。
条件付きロジック
ユーザーの回答、変数、またはAPI応答に基づいて会話パスを分岐させ、完全にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。
柔軟な埋め込みモード
チャットボットを、ポップアップオーバーレイ、サイドウィジェット、フルページチャット、またはインライン埋め込みとして、任意のウェブサイトやウェブアプリに公開できます。
リアルタイム分析
ダッシュボードから、公開済みの各フローの提出率、離脱地点、完了ファネルを追跡します。
チームワークスペース
さまざまなチームやクライアント向けに、ロールベースのアクセス権限を使用して、複数の独立したワークスペース全体でフローを整理します。
HostingerでTypebotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。