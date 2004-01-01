Typebotは、静的なHTMLフォームをインタラクティブなチャット形式のフローに置き換える、セルフホスト型の会話型フォームビルダーです。ドラッグ＆ドロップのキャンバスエディターを使用することで、チームは条件分岐、カスタム変数、ネイティブ統合を備えた多段階の会話を、コードを書くことなく設計できます。このプラットフォームは、フローの設計と管理を行うビルダーと、公開されたチャットボットをエンドユーザーに直接提供するビューアーの2つのサービスとして提供されます。

VPSでTypebotをセルフホストすることで、送信データ、ファイルアップロード、API認証情報を完全に所有でき、送信ごとの料金やサードパーティへのデータ転送は発生しません。フローは独自のドメインで完全にプライベートに実行され、ワークスペース、チームメンバー、公開されたボットに人為的な制限はありません。