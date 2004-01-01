ESPHomeは、シンプルなYAML設定ファイルを使用してESP8266およびESP32マイクロコントローラーをスマートホームデバイスに変えるオープンソースシステムです。C++プログラミングは不要です。YAMLでセンサー、スイッチ、ディスプレイを定義するだけで、ESPHomeが最適化されたファームウェアを自動的にコンパイルして書き込みます。Home Assistantとネイティブに連携し、あらゆる自動化プラットフォームとの互換性のためにMQTTをサポートしています。

VPS上でESPHomeを実行すると、どこからでもアクセス可能な常時稼働のデバイス管理とリモートファームウェアコンパイルが提供されます。デバイス設定は一元的に保存およびバックアップされ、物理デバイスが存在するローカルネットワークにいなくても、OTA（Over-The-Air）更新をトリガーできます。