ESPHomeの1クリックインストール
Webダッシュボードと無線アップデート機能を備えた、ESP8266およびESP32マイクロコントローラー向けのYAML駆動ファームウェア管理システム。
ESPHome向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ESPHomeの活用例
ESPHomeは、シンプルなYAML設定ファイルを使用してESP8266およびESP32マイクロコントローラーをスマートホームデバイスに変えるオープンソースシステムです。C++プログラミングは不要です。YAMLでセンサー、スイッチ、ディスプレイを定義するだけで、ESPHomeが最適化されたファームウェアを自動的にコンパイルして書き込みます。Home Assistantとネイティブに連携し、あらゆる自動化プラットフォームとの互換性のためにMQTTをサポートしています。
VPS上でESPHomeを実行すると、どこからでもアクセス可能な常時稼働のデバイス管理とリモートファームウェアコンパイルが提供されます。デバイス設定は一元的に保存およびバックアップされ、物理デバイスが存在するローカルネットワークにいなくても、OTA（Over-The-Air）更新をトリガーできます。
ESPHomeの主な機能
YAML構成
ESPデバイスの動作を、自動検証機能付きのシンプルなYAMLファイルで定義します。C++の知識やIDEのセットアップは不要です。
Over-the-Airアップデート
物理的なアクセスなしで、すべてのESPデバイスにファームウェアアップデートをワイヤレスでプッシュし、大規模なデプロイメントのメンテナンスを容易にします。
ホームアシスタント連携
Home AssistantとのネイティブAPI統合により、即座のデバイス検出と遅延のないローカル制御を、クラウドに依存することなく実現します。
500以上のコンポーネント
数百のセンサー、ディスプレイ、LEDコントローラー、およびアクチュエーターに対応しているため、ほぼすべてのハードウェアをすぐに統合できます。
リアルタイムログ管理
開発中のセンサー測定値の迅速なトラブルシューティングと監視のために、Webダッシュボードでライブデバイスログを直接ストリーミングします。
HostingerでESPHomeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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