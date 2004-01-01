Dawarichは、Googleタイムラインに代わるセルフホスト型のサービスで、位置情報履歴を自分で管理できます。Googleマップのタイムラインエクスポート、OwnTracks、Strava、Immich、GPXファイル、その他のソースからデータをインポートして、これまでの訪問場所の豊富で検索可能な記録を構築できます。

このプラットフォームは、ヒートマップ、ルートライン、フォグ・オブ・ウォーオーバーレイを備えたインタラクティブな地図として、あなたの移動を視覚化します。内蔵の統計機能は、訪問した国、探索した都市、総移動距離を表示し、旅行ツールを使用すると、写真やメモで旅に注釈を付けることができます。個別のプライバシー管理機能を備えた家族の位置情報共有は、家庭での使用に適しています。セルフホスティングにより、機密性の高い位置情報データは、Googleやその他の第三者から離れて、完全に独自のインフラストラクチャに保持されます。