Dawarichの1クリックインストール
インタラクティブな地図上で、完全な位置情報履歴を追跡および視覚化するための、Google Timelineのセルフホスト型代替です。
Dawarich向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dawarichの活用例
Dawarichは、Googleタイムラインに代わるセルフホスト型のサービスで、位置情報履歴を自分で管理できます。Googleマップのタイムラインエクスポート、OwnTracks、Strava、Immich、GPXファイル、その他のソースからデータをインポートして、これまでの訪問場所の豊富で検索可能な記録を構築できます。
このプラットフォームは、ヒートマップ、ルートライン、フォグ・オブ・ウォーオーバーレイを備えたインタラクティブな地図として、あなたの移動を視覚化します。内蔵の統計機能は、訪問した国、探索した都市、総移動距離を表示し、旅行ツールを使用すると、写真やメモで旅に注釈を付けることができます。個別のプライバシー管理機能を備えた家族の位置情報共有は、家庭での使用に適しています。セルフホスティングにより、機密性の高い位置情報データは、Googleやその他の第三者から離れて、完全に独自のインフラストラクチャに保持されます。
Dawarichの主な機能
マルチソース インポート
Google マップのタイムライン、OwnTracks、Strava、Immich、GPX ファイルなどから位置データを取り込み、完全な履歴記録を構築します。
インタラクティブマップビュー
カスタマイズ可能なレイヤーを備えた、完全にインタラクティブなマップ上で、ヒートマップ、ルートライン、フォグオブウォーのオーバーレイとして、あなたの履歴を探索できます。
旅行統計
訪れた国や都市の数、移動した距離、そして各国で過ごした日数を追跡できます。
写真統合
ImmichまたはPhotoprismを接続し、位置情報付き写真を地図上に重ねて表示して、特定の旅行や場所と思い出を関連付けます。
「家族の位置情報共有」
家族と位置情報を共有しながら、個別のプライバシー設定を維持し、各人が開示する情報を決定できるようにします。
HostingerでDawarichを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。