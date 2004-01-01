Percona PMMのワンクリックインストールによるデプロイ
MySQL、PostgreSQL、MongoDBなどに対応したデータベース監視・管理プラットフォーム（オープンソース）
Percona PMM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Percona PMMの活用例
Percona Monitoring and Management (PMM) は、データベースの可観測性のために特別に構築された、無料のオープンソースプラットフォームです。MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB、および ProxySQL からメトリクス、クエリ分析、パフォーマンスデータを収集し、事前に構築された Grafana ダッシュボードに、詳細なクエリごとのドリルダウンとともにすべて表示します。PMM には、組み込みの Query Analytics (QAN) エンジンが含まれており、遅いクエリを特定し、実行計画を説明し、時間の経過とともにクエリのフィンガープリントを追跡します。これにより、DBA はサードパーティのツールを使用せずにパフォーマンスを調整するために必要な可視性を得られます。
VPS で PMM をセルフホストすることで、機密性の高いデータベースの認証情報とクエリデータは、完全に独自のインフラストラクチャ内に保持されます。ホストごとの料金、クラウドからのデータ転送費用、ベンダーロックインは一切ありません。保持期間、アラートしきい値、ダッシュボードのカスタマイズを完全に制御できます。
Percona PMMの主な機能
複数データベース対応
MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB、ProxySQL を、データベースの種類ごとに個別の監視スタックをデプロイすることなく、単一のインターフェースから監視します。
クエリ分析
実行プランの内訳と履歴フィンガープリント追跡を使用して、最も低速でリソースを大量に消費するクエリを特定し、分析します。
構築済みダッシュボード
多数のGrafanaダッシュボードが標準で提供されており、InnoDBの内部情報、レプリケーションラグ、MongoDBのoplog、およびPostgreSQLのバキュームアクティビティをカバーしています。
統合アラート
組み込みのPercona Alertingを使用すると、レプリケーション遅延、ディスク使用率、スロークエリ、接続飽和に対する閾値ベースのアラートを定義できます。
セキュリティ脅威アドバイザー
自動データベースセキュリティチェックは、認証の欠落、脆弱なパスワード、公開された管理インターフェースなどの設定リスクを検出します。
データ保持管理
キャパシティプランニングに必要な粒度とストレージ使用量のバランスを取るために、メトリクス保持期間と解像度を個別に設定します。
HostingerでPercona PMMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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