Percona Monitoring and Management (PMM) は、データベースの可観測性のために特別に構築された、無料のオープンソースプラットフォームです。MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB、および ProxySQL からメトリクス、クエリ分析、パフォーマンスデータを収集し、事前に構築された Grafana ダッシュボードに、詳細なクエリごとのドリルダウンとともにすべて表示します。PMM には、組み込みの Query Analytics (QAN) エンジンが含まれており、遅いクエリを特定し、実行計画を説明し、時間の経過とともにクエリのフィンガープリントを追跡します。これにより、DBA はサードパーティのツールを使用せずにパフォーマンスを調整するために必要な可視性を得られます。

VPS で PMM をセルフホストすることで、機密性の高いデータベースの認証情報とクエリデータは、完全に独自のインフラストラクチャ内に保持されます。ホストごとの料金、クラウドからのデータ転送費用、ベンダーロックインは一切ありません。保持期間、アラートしきい値、ダッシュボードのカスタマイズを完全に制御できます。