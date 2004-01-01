Percona PMMが最大70％オフ

Percona PMMのワンクリックインストールによるデプロイ

MySQL、PostgreSQL、MongoDBなどに対応したデータベース監視・管理プラットフォーム（オープンソース）

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Percona PMMのワンクリックインストールによるデプロイ

Percona PMM向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Percona PMMの活用例

Percona Monitoring and Management (PMM) は、データベースの可観測性のために特別に構築された、無料のオープンソースプラットフォームです。MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB、および ProxySQL からメトリクス、クエリ分析、パフォーマンスデータを収集し、事前に構築された Grafana ダッシュボードに、詳細なクエリごとのドリルダウンとともにすべて表示します。PMM には、組み込みの Query Analytics (QAN) エンジンが含まれており、遅いクエリを特定し、実行計画を説明し、時間の経過とともにクエリのフィンガープリントを追跡します。これにより、DBA はサードパーティのツールを使用せずにパフォーマンスを調整するために必要な可視性を得られます。

VPS で PMM をセルフホストすることで、機密性の高いデータベースの認証情報とクエリデータは、完全に独自のインフラストラクチャ内に保持されます。ホストごとの料金、クラウドからのデータ転送費用、ベンダーロックインは一切ありません。保持期間、アラートしきい値、ダッシュボードのカスタマイズを完全に制御できます。

早速申し込む
{name}の活用例

Percona PMMの主な機能

複数データベース対応

MySQL、PostgreSQL、MariaDB、MongoDB、ProxySQL を、データベースの種類ごとに個別の監視スタックをデプロイすることなく、単一のインターフェースから監視します。

クエリ分析

実行プランの内訳と履歴フィンガープリント追跡を使用して、最も低速でリソースを大量に消費するクエリを特定し、分析します。

構築済みダッシュボード

多数のGrafanaダッシュボードが標準で提供されており、InnoDBの内部情報、レプリケーションラグ、MongoDBのoplog、およびPostgreSQLのバキュームアクティビティをカバーしています。

統合アラート

組み込みのPercona Alertingを使用すると、レプリケーション遅延、ディスク使用率、スロークエリ、接続飽和に対する閾値ベースのアラートを定義できます。

セキュリティ脅威アドバイザー

自動データベースセキュリティチェックは、認証の欠落、脆弱なパスワード、公開された管理インターフェースなどの設定リスクを検出します。

データ保持管理

キャパシティプランニングに必要な粒度とストレージ使用量のバランスを取るために、メトリクス保持期間と解像度を個別に設定します。

HostingerでPercona PMMを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Uptime Kuma

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見やすく使いやすいセルフホスト型の監視ツール

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Alerta

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Apache Druid

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ストリーミングイベントデータ上のサブ秒OLAPクエリに対応するリアルタイム分析データベース

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