Sshwiftyの1クリックデプロイ
ローカルクライアントをインストールすることなく、どのウェブブラウザからでもリモートサーバーにアクセスできるブラウザベースのSSHおよびTelnetクライアントです。
Sshwifty向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Sshwiftyの活用例
Sshwiftyは、あらゆる最新のブラウザをリモートサーバーアクセス用の完全に機能するターミナルに変える、セルフホスト型のウェブベースSSHおよびTelnetクライアントです。SSHパスワード、公開鍵、キーボードインタラクティブ認証、およびプレーンなTelnetをサポートしており、各ワークステーションにネイティブクライアントをインストールまたは設定する必要がなくなります。
VPS上でSshwiftyをセルフホストすることで、チームはどこからでも（電話、タブレット、ロックダウンされた企業ノートパソコン、またはキオスクなど）リモートマシンを管理できる単一の共有エントリーポイントを得られ、アクセスは共有キーによって制御されたままになります。管理者は、ホストプリセットを事前定義し、承認されたターゲットへの接続を制限し、サーバーサイドフックを通じてトラフィックを監査できます。これにより、SSHポートをパブリックインターネットに公開する必要がなくなります。
Sshwiftyの主な機能
SSH＆Telnet
パスワード、公開鍵、またはキーボードインタラクティブ認証を使用してSSHサーバーに接続し、同じインターフェースからレガシーなTelnetホストにもアクセスできます。
クライアントインストール不要
ブラウザで完全に動作するため、ユーザーはネイティブのターミナルソフトウェアをインストールすることなく、電話、タブレット、またはロックダウンされたワークステーションからリモートマシンにアクセスできます。
接続プリセット
管理者は、埋め込み資格情報付きの再利用可能なホストプリセットを定義し、ユーザーがキュレーションされたリストから事前に承認されたサーバーにのみ接続できるようにします。
サーバーサイドフック
外部プロセスは、クライアントを変更することなく、各接続の前に呼び出すことができ、カスタム検証、ログ記録、または監査を適用できます。
「シングルアクセスキー」
デプロイ時に設定された単一の共有キーでウェブインターフェースを保護し、承認されたユーザーのみが接続画面にアクセスできるようにします。
HostingerでSshwiftyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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