Sshwiftyは、あらゆる最新のブラウザをリモートサーバーアクセス用の完全に機能するターミナルに変える、セルフホスト型のウェブベースSSHおよびTelnetクライアントです。SSHパスワード、公開鍵、キーボードインタラクティブ認証、およびプレーンなTelnetをサポートしており、各ワークステーションにネイティブクライアントをインストールまたは設定する必要がなくなります。

VPS上でSshwiftyをセルフホストすることで、チームはどこからでも（電話、タブレット、ロックダウンされた企業ノートパソコン、またはキオスクなど）リモートマシンを管理できる単一の共有エントリーポイントを得られ、アクセスは共有キーによって制御されたままになります。管理者は、ホストプリセットを事前定義し、承認されたターゲットへの接続を制限し、サーバーサイドフックを通じてトラフィックを監査できます。これにより、SSHポートをパブリックインターネットに公開する必要がなくなります。