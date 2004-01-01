CyberChefは、GCHQが開発した強力なWebベースのデータ加工ツールです。暗号化、エンコード、圧縮、ハッシュ化、データ形式変換など、300以上の組み込み操作を直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで提供します。独自のレシピシステムにより、複数の操作を連結して再利用・共有可能なワークフローを作成でき、「Magic」機能はエンコード形式を自動検出して分析を加速します。

CyberChefはすべての処理をブラウザ上でクライアントサイドで行うため、機密データがお客様のマシンから離れることはありません。VPSで独自のインスタンスをセルフホストすることで、チームは常に利用でき、インフラストラクチャ内でのみアクセス可能となり、公開ホストバージョンへの依存から解放されます。これは、機密データを扱うセキュリティ運用やインシデント対応のワークフローにとって不可欠です。