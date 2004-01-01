CyberChefのワンクリックインストール
GCHQの「サイバー・スイス・アーミー・ナイフ」。ブラウザでエンコード、暗号化、データ分析など300以上の操作を備えています。
CyberChef向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CyberChefの活用例
CyberChefは、GCHQが開発した強力なWebベースのデータ加工ツールです。暗号化、エンコード、圧縮、ハッシュ化、データ形式変換など、300以上の組み込み操作を直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで提供します。独自のレシピシステムにより、複数の操作を連結して再利用・共有可能なワークフローを作成でき、「Magic」機能はエンコード形式を自動検出して分析を加速します。
CyberChefはすべての処理をブラウザ上でクライアントサイドで行うため、機密データがお客様のマシンから離れることはありません。VPSで独自のインスタンスをセルフホストすることで、チームは常に利用でき、インフラストラクチャ内でのみアクセス可能となり、公開ホストバージョンへの依存から解放されます。これは、機密データを扱うセキュリティ運用やインシデント対応のワークフローにとって不可欠です。
CyberChefの主な機能
300以上の組み込み機能
Base64、AES、SHAハッシュ化、正規表現、IP解析、圧縮、その他多数のデータ変換操作を、コードを一切記述することなくカバーしています。
レシピチェーン
複数の操作を再利用可能なレシピに連結し、URL経由で保存および共有できるようにすることで、反復可能で文書化されたデータ変換ワークフローが可能になります。
クライアントサイド処理
すべての処理は完全にブラウザ内で実行されます。データがお客様のマシンから離れることはないため、機密性の高いセキュリティ調査や機密分析に安全です。
「魔法の自動検出」
「Magic」操作は、未知のエンコーディングスキームを自動的に識別し、それらをデコードするための正しい操作を提案することで、トリアージと分析を加速します。
ブレークポイントデバッグ
ブレークポイントを使用してレシピをステップ実行し、中間データ状態を検査して、複雑な多段階変換パイプラインのトラブルシューティングを行います。
HostingerでCyberChefを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。