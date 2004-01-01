Calibre-Webは、Calibreデータベースに保存された電子書籍を管理・閲覧するための、クリーンでブラウザベースのインターフェースを提供します。EPUB、PDF、MOBI、AZW3、コミック形式に対応し、カスタマイズ可能なテーマを備えた内蔵の電子書籍リーダーを搭載しています。また、複数のユーザーが個別の読書リストと進捗状況を管理できる機能も備えており、これらすべてをデスクトップ版Calibreアプリなしで利用できます。

VPSでCalibre-Webをセルフホストすれば、追跡やDRM制限がなく、読書データやコレクションを完全に管理できる、どこからでもアクセス可能な個人のデジタルライブラリを手に入れることができます。