1クリックインストールでのCalibre-Webデプロイ
Calibreの電子書籍ライブラリ向けのモダンなWebインターフェースで、ブラウザがあればどのデバイスからでもアクセス可能です。
Calibre-Web向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Calibre-Webの活用例
Calibre-Webは、Calibreデータベースに保存された電子書籍を管理・閲覧するための、クリーンでブラウザベースのインターフェースを提供します。EPUB、PDF、MOBI、AZW3、コミック形式に対応し、カスタマイズ可能なテーマを備えた内蔵の電子書籍リーダーを搭載しています。また、複数のユーザーが個別の読書リストと進捗状況を管理できる機能も備えており、これらすべてをデスクトップ版Calibreアプリなしで利用できます。
VPSでCalibre-Webをセルフホストすれば、追跡やDRM制限がなく、読書データやコレクションを完全に管理できる、どこからでもアクセス可能な個人のデジタルライブラリを手に入れることができます。
Calibre-Webの主な機能
「内蔵電子書籍リーダー」
調整可能なフォント、テーマ、読書進捗の追跡機能により、EPUBやその他の形式をブラウザで直接閲覧できます。
「複数ユーザーのサポート」
各ユーザーは、単一のアカウントやコレクションビューを共有することなく、個別の読書リスト、進捗状況、および設定を利用できます。
複数形式対応
EPUB、PDF、MOBI、AZW3、CBR、CBZに対応しており、書籍、コミック、雑誌など、すべてのライブラリを1か所で管理できます。
デバイスへ送信
Kindleやその他の電子書籍リーダーに本を直接メールで送信することで、手動で転送することなく、お好みのデバイスで常に読みたいコンテンツを利用できるようになります。
メタデータ管理
書籍の詳細、カバー、タグ、シリーズ情報を編集し、ライブラリの成長に合わせて、整理され、検索可能な状態を維持します。
HostingerでCalibre-Webを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。