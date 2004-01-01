Reactive Resumeの1クリックインストールによるデプロイ
サードパーティのクラウドではなく、ご自身のサーバーにキャリアデータを保持する、無料のオープンソースの履歴書作成ツールです。
Reactive Resume向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Reactive Resumeの活用例
Reactive Resumeは、プライバシーを最優先したオープンソースの履歴書ビルダーで、あなたのキャリアデータを完全に所有できます。情報をサードパーティのサーバーに保存するSaaS履歴書ツールとは異なり、VPSでセルフホスティングすることで、データがあなたのインフラストラクチャから離れることはありません。14種類以上のプロがデザインしたテンプレートを使用して洗練された履歴書を作成し、リアルタイムで変更をプレビューし、ピクセルパーフェクトなPDFをエクスポートできます。これらすべてを、他社のプラットフォームでアカウントを作成することなく行えます。
このデプロイメントには、ユーザーデータ用のPostgreSQL、PDF生成用のヘッドレスChromeレンダラー、およびローカルのS3互換ファイルストアなど、必要なものがすべてバンドルされています。APIキーを提供すれば、OpenAI、Google Gemini、またはAnthropic Claudeを介したオプションのAIライティングアシスタンスも利用可能です。
Reactive Resumeの主な機能
14+ 履歴書テンプレート
プロがデザインしたテンプレートから選択し、フォント、色、レイアウトを個人のスタイルに合わせてカスタマイズできます。
ピクセルパーフェクトなPDFエクスポート
内蔵のヘッドレスChromeレンダラーを介してPDFを生成します — サードパーティサービスやブラウザプラグインは不要です。
「公開共有リンク」
ファイルを再送することなく、常に最新の編集が反映される固有のURLで履歴書を共有してください。
AIライティング支援
ご自身のAPIキーを使用して、OpenAI、Google Gemini、またはAnthropic Claudeからの提案で履歴書の内容を改善します。
二段階認証
TOTPベースの2段階認証と、パスワードなしログインに対応したオプションのパスキーサポートにより、アカウントを保護します。
HostingerでReactive Resumeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。