Reactive Resumeは、プライバシーを最優先したオープンソースの履歴書ビルダーで、あなたのキャリアデータを完全に所有できます。情報をサードパーティのサーバーに保存するSaaS履歴書ツールとは異なり、VPSでセルフホスティングすることで、データがあなたのインフラストラクチャから離れることはありません。14種類以上のプロがデザインしたテンプレートを使用して洗練された履歴書を作成し、リアルタイムで変更をプレビューし、ピクセルパーフェクトなPDFをエクスポートできます。これらすべてを、他社のプラットフォームでアカウントを作成することなく行えます。

このデプロイメントには、ユーザーデータ用のPostgreSQL、PDF生成用のヘッドレスChromeレンダラー、およびローカルのS3互換ファイルストアなど、必要なものがすべてバンドルされています。APIキーを提供すれば、OpenAI、Google Gemini、またはAnthropic Claudeを介したオプションのAIライティングアシスタンスも利用可能です。