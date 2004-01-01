HumHubは、組織がプライベートな自己ホスト型イントラネットコミュニティを構築できるオープンソースのエンタープライズソーシャルネットワークプラットフォームです。アクティビティストリーム、スペース（グループチャンネル）、ダイレクトメッセージ、ユーザープロファイル、通知といったソーシャルネットワーキングの使い慣れた感覚と、内部チームプラットフォームの制御およびプライバシー要件を兼ね備えています。SlackやMicrosoft Teamsのようなホスト型代替サービスとは異なり、HumHubはユーザーごとの費用やサーバーからデータが流出することなく、完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。

モジュール式のアーキテクチャに基づいて構築されており、HumHubはWiki、カレンダー、タスク管理、投票、ファイル共有、LDAP/Active Directory認証をカバーする100以上の無料およびプレミアムモジュールのマーケットプレイスを提供しています。これにより、あらゆるチームや組織の特定のコラボレーションニーズに適応できます。