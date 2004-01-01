HumHubの1クリックインストール
プライベートなチームコミュニティ構築向けの企業向けソーシャルネットワークおよび社内プラットフォーム（オープンソース）
HumHub向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HumHubの活用例
HumHubは、組織がプライベートな自己ホスト型イントラネットコミュニティを構築できるオープンソースのエンタープライズソーシャルネットワークプラットフォームです。アクティビティストリーム、スペース（グループチャンネル）、ダイレクトメッセージ、ユーザープロファイル、通知といったソーシャルネットワーキングの使い慣れた感覚と、内部チームプラットフォームの制御およびプライバシー要件を兼ね備えています。SlackやMicrosoft Teamsのようなホスト型代替サービスとは異なり、HumHubはユーザーごとの費用やサーバーからデータが流出することなく、完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。
モジュール式のアーキテクチャに基づいて構築されており、HumHubはWiki、カレンダー、タスク管理、投票、ファイル共有、LDAP/Active Directory認証をカバーする100以上の無料およびプレミアムモジュールのマーケットプレイスを提供しています。これにより、あらゆるチームや組織の特定のコラボレーションニーズに適応できます。
HumHubの主な機能
スペースとチャンネル
コミュニティを専用のスペースに整理します。各スペースには、独自のアクティビティーストリーム、メンバー、ファイル、モジュールが含まれており、チーム、部署、またはプロジェクトにご利用いただけます。
100以上の無料モジュール
wiki、カレンダー、投票、タスクボード、ファイル共有、ビデオ通話など、さまざまな機能を網羅するマーケットプレイスモジュールで機能を拡張できます。そのほとんどは無料で利用可能です。
LDAPとSSO
LDAP、Active Directory、SAML、またはソーシャルログインを介してユーザーを認証し、既存のディレクトリインフラストラクチャでID管理を一元化します。
「REST API アクセス」
フルREST APIを使用すると、HumHubを外部アプリケーションと統合し、ユーザープロビジョニングを自動化し、プラットフォーム上でカスタムワークフローを構築できます。
「カスタムテーマ」
組織のビジュアルアイデンティティに合わせて、ロゴ、色、CSSのオーバーライドを含め、コアファイルを変更することなく、カスタムテーマとブランディングを適用できます。
HostingerでHumHubを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。