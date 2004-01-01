HumHubが最大70％オフ

HumHubの1クリックインストール

プライベートなチームコミュニティ構築向けの企業向けソーシャルネットワークおよび社内プラットフォーム（オープンソース）

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
HumHubの1クリックインストール

HumHub向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

HumHubの活用例

HumHubは、組織がプライベートな自己ホスト型イントラネットコミュニティを構築できるオープンソースのエンタープライズソーシャルネットワークプラットフォームです。アクティビティストリーム、スペース（グループチャンネル）、ダイレクトメッセージ、ユーザープロファイル、通知といったソーシャルネットワーキングの使い慣れた感覚と、内部チームプラットフォームの制御およびプライバシー要件を兼ね備えています。SlackやMicrosoft Teamsのようなホスト型代替サービスとは異なり、HumHubはユーザーごとの費用やサーバーからデータが流出することなく、完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。

モジュール式のアーキテクチャに基づいて構築されており、HumHubはWiki、カレンダー、タスク管理、投票、ファイル共有、LDAP/Active Directory認証をカバーする100以上の無料およびプレミアムモジュールのマーケットプレイスを提供しています。これにより、あらゆるチームや組織の特定のコラボレーションニーズに適応できます。

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{name}の活用例

HumHubの主な機能

スペースとチャンネル

コミュニティを専用のスペースに整理します。各スペースには、独自のアクティビティーストリーム、メンバー、ファイル、モジュールが含まれており、チーム、部署、またはプロジェクトにご利用いただけます。

100以上の無料モジュール

wiki、カレンダー、投票、タスクボード、ファイル共有、ビデオ通話など、さまざまな機能を網羅するマーケットプレイスモジュールで機能を拡張できます。そのほとんどは無料で利用可能です。

LDAPとSSO

LDAP、Active Directory、SAML、またはソーシャルログインを介してユーザーを認証し、既存のディレクトリインフラストラクチャでID管理を一元化します。

「REST API アクセス」

フルREST APIを使用すると、HumHubを外部アプリケーションと統合し、ユーザープロビジョニングを自動化し、プラットフォーム上でカスタムワークフローを構築できます。

「カスタムテーマ」

組織のビジュアルアイデンティティに合わせて、ロゴ、色、CSSのオーバーライドを含め、コアファイルを変更することなく、カスタムテーマとブランディングを適用できます。

HostingerでHumHubを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Buzz

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人間とAIエージェントが同じ部屋を共有するセルフホスト型ワークスペース

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Apache Answer

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チームの知識共有とコミュニティ構築向けのQ＆Aプラットフォーム（オープンソース）

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Artalk

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Goバックエンドと埋め込み可能な<span style="white-space: nowrap;">JSウィジェット</span>を備えた軽量な<span style="white-space: nowrap;">セルフホスト型コメントシステム</span>

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