Dittofeedの1クリックインストール
メール、SMS、Slack、モバイルプッシュを介した自動化されたマルチチャネルメッセージングのためのオープンソース顧客エンゲージメントプラットフォーム
Dittofeed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dittofeedの活用例
Dittofeedは、BrazeやIterableに代わるオープンソースのソリューションです。メッセージごとの課金なしで顧客メッセージングを完全に制御する必要がある製品チームやマーケティングチーム向けに構築されています。ユーザー行動によってトリガーされる自動ジャーニーフロー（オンボーディングシーケンス、再エンゲージメントキャンペーン、トランザクションアラートなど）を、メール、SMS、WhatsApp、Slack、モバイルプッシュチャネル全体で設計できます。
Dittofeedをセルフホストすることで、すべての顧客イベントデータ、連絡先リスト、メッセージング履歴を独自のインフラストラクチャに保持できます。データウェアハウスと直接統合し、独自のメールプロバイダーを接続し、データレジデンシー要件に準拠する機能を維持しながら、シートごとおよびメッセージごとの料金を回避できます。
Dittofeedの主な機能
ジャーニー自動化
ユーザーイベント、時間遅延、またはセグメントメンバーシップによってトリガーされる多段階のメッセージフローを、視覚的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して設計できます。
マルチチャネル配信
メール、SMS、モバイルプッシュ、WhatsApp、Slackを介して、チャネルごとに個別のプロバイダーを管理することなく、単一のプラットフォームからメッセージを送信できます。
行動セグメンテーション
適切なタイミングで適切なユーザーをターゲットにするために、リアルタイムのユーザーイベントとプロパティに基づいて動的なオーディエンスセグメントを構築します。
「テンプレートライブラリ」
リッチエディターでメッセージテンプレートを作成・バージョン管理し、複数のジャーニーやキャンペーンで再利用できます。
配信分析
ジャーニーごと、チャネルごとに開封率、クリック率、コンバージョン、配信エラーを追跡し、時間の経過とともにメッセージングを最適化します。
HostingerでDittofeedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。