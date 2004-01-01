Dittofeedは、BrazeやIterableに代わるオープンソースのソリューションです。メッセージごとの課金なしで顧客メッセージングを完全に制御する必要がある製品チームやマーケティングチーム向けに構築されています。ユーザー行動によってトリガーされる自動ジャーニーフロー（オンボーディングシーケンス、再エンゲージメントキャンペーン、トランザクションアラートなど）を、メール、SMS、WhatsApp、Slack、モバイルプッシュチャネル全体で設計できます。

Dittofeedをセルフホストすることで、すべての顧客イベントデータ、連絡先リスト、メッセージング履歴を独自のインフラストラクチャに保持できます。データウェアハウスと直接統合し、独自のメールプロバイダーを接続し、データレジデンシー要件に準拠する機能を維持しながら、シートごとおよびメッセージごとの料金を回避できます。