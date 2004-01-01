LibreDeskの1クリックインストール
チケット管理、ライブチャット、メール受信トレイ、SLA管理機能を備えたオープンソースのオムニチャネルカスタマーサポートプラットフォームです。
LibreDesk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LibreDeskの活用例
LibreDeskは、メール、ライブチャット、その他のチャネルからの会話を単一のチームワークスペースに統合するオープンソースのカスタマーサポートプラットフォームです。あらゆる規模のサポートチーム向けに構築されており、初回接触から解決までのサポートライフサイクル全体をカバーし、割り当て、優先順位付け、SLA追跡、定型応答、顧客満足度調査のためのツールを備えています。
LibreDeskをセルフホストすることで、チームは会話履歴と顧客データを完全に所有でき、エージェントごとまたはチケットごとの料金はかかりません。インフラストラクチャ、統合、保持ポリシーを制御し、サードパーティのSaaSプラットフォームを介してデータをルーティングすることなく、メール受信トレイとチャットウィジェットを直接接続できます。
LibreDeskの主な機能
オムニチャネル受信トレイ
メール、ライブチャット、APIベースの会話を統合された受信トレイで管理することで、エージェントは応答のためにタブを切り替える必要がなくなります。
SLA管理
受信トレイごとに応答時間と解決時間の目標を設定し、期限超過前に自動アラートを受け取れます。
自動化ルール
会話の条件とエージェントの空き状況に基づいて、自動割り当て、タグ付け、優先順位の変更、および返信をトリガーします。
定型返信
再利用可能な返信テンプレートを保存・検索し、エージェントがよくある質問に数秒で一貫して対応できるようにします。
「CSATアンケート」
解決後の満足度調査を自動で送信し、エージェント、チーム、受信トレイごとのスコアを時系列で追跡します。
HostingerでLibreDeskを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。