LibreDeskは、メール、ライブチャット、その他のチャネルからの会話を単一のチームワークスペースに統合するオープンソースのカスタマーサポートプラットフォームです。あらゆる規模のサポートチーム向けに構築されており、初回接触から解決までのサポートライフサイクル全体をカバーし、割り当て、優先順位付け、SLA追跡、定型応答、顧客満足度調査のためのツールを備えています。

LibreDeskをセルフホストすることで、チームは会話履歴と顧客データを完全に所有でき、エージェントごとまたはチケットごとの料金はかかりません。インフラストラクチャ、統合、保持ポリシーを制御し、サードパーティのSaaSプラットフォームを介してデータをルーティングすることなく、メール受信トレイとチャットウィジェットを直接接続できます。