ユニバーサルメディアサーバーのワンクリック導入
互換性のあるテレビ、ゲーム機、またはプレーヤーにビデオ、音楽、写真をストリーミングするためのオープンソースのDLNA準拠メディアサーバーです。
Universal Media Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Universal Media Serverの活用例
Universal Media Serverは、オープンソースのDLNA準拠メディアサーバーです。スマートテレビ、ゲーム機、ブルーレイプレーヤー、モバイルアプリなど、あらゆる互換性のある再生デバイスにビデオ、音楽、写真をストリーミングします。ターゲットデバイスでサポートされていない形式のオンザフライでのトランスコーディングを、FFmpeg、MEncoder、tsMuxeR、AviSynth、VLCを処理バックエンドとして使用して処理します。
内蔵のウェブインターフェースにより、どのブラウザからでもメディアフォルダ、トランスコーディングプロファイル、接続デバイスの設定を構成できます。外部データベースは不要です。Universal Media Serverは設定をローカルに保存し、メタデータキャッシュを自動的に構築します。VPSでのセルフホスティングにより、すべてのメディアトラフィックを管理下に置くことができます。
Universal Media Serverの主な機能
DLNAとUPnPストリーミング
ビデオ、オーディオ、画像を、あらゆるDLNAまたはUPnP互換デバイス（スマートテレビ、ゲーム機、ブルーレイプレーヤー、モバイルアプリなど）にストリーミングします。
リアルタイムトランスコーディング
FFmpeg、MEncoder、VLC、およびその他のバンドルされたトランスコーダーを使用して、メディアをターゲットデバイスがサポートする形式に自動的に変換します。
ウェブ管理インターフェース
コマンドラインアクセスなしで、ブラウザベースの管理インターフェースからメディアフォルダ、デバイスプロファイル、およびトランスコーディング設定を構成します。
幅広い形式サポート
MKV、AVI、MP4、FLACなど、ほぼすべてのビデオおよびオーディオ形式に対応し、デバイスごとにコーデックを自動検出します。
データベース不要
構成とメタデータのキャッシュはローカルファイルとして保存されます。サーバーを実行するために個別のデータベースサービスは必要ありません。
HostingerでUniversal Media Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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