Universal Media Serverは、オープンソースのDLNA準拠メディアサーバーです。スマートテレビ、ゲーム機、ブルーレイプレーヤー、モバイルアプリなど、あらゆる互換性のある再生デバイスにビデオ、音楽、写真をストリーミングします。ターゲットデバイスでサポートされていない形式のオンザフライでのトランスコーディングを、FFmpeg、MEncoder、tsMuxeR、AviSynth、VLCを処理バックエンドとして使用して処理します。

内蔵のウェブインターフェースにより、どのブラウザからでもメディアフォルダ、トランスコーディングプロファイル、接続デバイスの設定を構成できます。外部データベースは不要です。Universal Media Serverは設定をローカルに保存し、メタデータキャッシュを自動的に構築します。VPSでのセルフホスティングにより、すべてのメディアトラフィックを管理下に置くことができます。