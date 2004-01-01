1クリックインストールによるGitBucketのデプロイ
JVMで動作する、GitHubスタイルのインターフェースを備えたオープンソースのセルフホスト型Gitプラットフォームです。
GitBucket向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GitBucketの活用例
GitBucketは、ScalaベースのオープンソースGitプラットフォームで、ユーザーが管理するインフラストラクチャ上で、おなじみのGitHubスタイルのエクスペリエンスを提供します。リポジトリホスティング、プルリクエスト、イシュー、Wiki、そしてGitHubの慣例を模倣したアカウントモデルをバンドルしているため、既存のチームは再トレーニングなしで導入できます。
JVM上で動作し、組み込みのH2データベースを標準で搭載しているため、GitBucketは、開始するために外部サービスを必要とせず、LDAP認証、CI連携、外部データベース用のプラグインを通じて拡張できます。セルフホスティングにより、ソースコード、アクセストークン、監査履歴は、サードパーティのSaaSではなく、VPS内に保持されます。
GitBucketの主な機能
GitHub風ワークフロー
リポジトリ、プルリクエスト、イシュー、マイルストーンはGitHubの慣例に直接対応しているため、貢献者は初日から生産的に作業できます。
プラグインエコシステム
公式およびコミュニティプラグインは、CIランナー、通知、コード検索、認証プロバイダーといった機能でGitBucketを拡張します。
SSHとHTTPS Gitアクセス
開発者は、通常のクライアントツール向けに、専用ポートでHTTPSまたはSSH経由の標準Gitを介してプッシュおよびプルを行います。
組み込みウィキと課題
各リポジトリにはWikiと完全な課題トラッカーが搭載されており、ドキュメントとプロジェクト作業をコードの隣に置いておくことができます。
JVMベース移植性
シングルWARのScalaアプリケーションは、JVMが動作するあらゆる場所で実行され、あらゆるVPS上でアップグレードとバックアップを予測可能にします。
HostingerでGitBucketを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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