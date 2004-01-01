GitBucketは、ScalaベースのオープンソースGitプラットフォームで、ユーザーが管理するインフラストラクチャ上で、おなじみのGitHubスタイルのエクスペリエンスを提供します。リポジトリホスティング、プルリクエスト、イシュー、Wiki、そしてGitHubの慣例を模倣したアカウントモデルをバンドルしているため、既存のチームは再トレーニングなしで導入できます。

JVM上で動作し、組み込みのH2データベースを標準で搭載しているため、GitBucketは、開始するために外部サービスを必要とせず、LDAP認証、CI連携、外部データベース用のプラグインを通じて拡張できます。セルフホスティングにより、ソースコード、アクセストークン、監査履歴は、サードパーティのSaaSではなく、VPS内に保持されます。