Enteは、プライバシーを最優先する、完全にオープンソースでエンドツーエンド暗号化された写真およびビデオサービスです。すべてのファイルは、サーバーに到達する前にデバイス上で暗号化されるため、あなたとあなたが明示的に招待した人だけがあなたの思い出を見ることができます。

独自のVPSでEnteをセルフホストすることで、パブリックサービスで使用されている洗練されたウェブ、モバイル、デスクトップクライアントを維持しながら、基盤となるデータベースとS3互換のオブジェクトストレージの完全な所有権が得られます。ファミリーアルバム、公開リンク、デバイス上の顔認識、無制限のストレージはすべて、第三者ではなくあなたの管理下に置かれます。