Enteの1クリックインストールによるデプロイ
エンドツーエンドで暗号化されたオープンソースの写真および動画バックアップ。共有アルバムとデバイス上の機械学習機能を搭載しています。
Ente向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Enteの活用例
Enteは、プライバシーを最優先する、完全にオープンソースでエンドツーエンド暗号化された写真およびビデオサービスです。すべてのファイルは、サーバーに到達する前にデバイス上で暗号化されるため、あなたとあなたが明示的に招待した人だけがあなたの思い出を見ることができます。
独自のVPSでEnteをセルフホストすることで、パブリックサービスで使用されている洗練されたウェブ、モバイル、デスクトップクライアントを維持しながら、基盤となるデータベースとS3互換のオブジェクトストレージの完全な所有権が得られます。ファミリーアルバム、公開リンク、デバイス上の顔認識、無制限のストレージはすべて、第三者ではなくあなたの管理下に置かれます。
Enteの主な機能
エンドツーエンド暗号化
すべての写真とビデオは、アップロードされる前に、暗号監査済みのプリミティブを使用して、お使いのデバイス上で暗号化されます。そのため、サーバーも他の誰もあなたのライブラリを読み取ることはできません。
クロスプラットフォームクライアント
ネイティブのiOSおよびAndroidアプリ、macOS、Windows、Linux用のデスクトップアプリ、さらにウェブアプリにより、自動バックアップ機能でどこからでもライブラリにアクセスできるようになります。
家族共有アルバム
家族と共有するアルバムを作成したり、パスワードと有効期限を任意で設定できる公開リンクを送信したりできます。これらすべてを、基になるファイルを平文で公開することなく行えます。
デバイス内顔認識
暗号化されていないデータをサーバーに送信することなく、機械学習は完全にクライアント上で動作し、人々のグループ化、オブジェクトの検出、セマンティック検索の強化を実現します。
S3互換ストレージ
組み込みのMinIOバケットは、オブジェクトをVPSにローカルで保存し、ライブラリが増加した際にはBackblaze B2、Wasabi、またはS3互換のプロバイダーに交換できます。
「オープンソースクライアント」
モバイルアプリやデスクトップアプリを含むすべてのコンポーネントは、ソースコードが公開されており、独立して監査可能ですので、お客様ご自身で暗号化を検証いただけます。
HostingerでEnteを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。