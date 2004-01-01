Enteが最大70％オフ

Enteの1クリックインストールによるデプロイ

エンドツーエンドで暗号化されたオープンソースの写真および動画バックアップ。共有アルバムとデバイス上の機械学習機能を搭載しています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Enteの1クリックインストールによるデプロイ

Ente向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
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11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Enteの活用例

Enteは、プライバシーを最優先する、完全にオープンソースでエンドツーエンド暗号化された写真およびビデオサービスです。すべてのファイルは、サーバーに到達する前にデバイス上で暗号化されるため、あなたとあなたが明示的に招待した人だけがあなたの思い出を見ることができます。

独自のVPSでEnteをセルフホストすることで、パブリックサービスで使用されている洗練されたウェブ、モバイル、デスクトップクライアントを維持しながら、基盤となるデータベースとS3互換のオブジェクトストレージの完全な所有権が得られます。ファミリーアルバム、公開リンク、デバイス上の顔認識、無制限のストレージはすべて、第三者ではなくあなたの管理下に置かれます。

早速申し込む
{name}の活用例

Enteの主な機能

エンドツーエンド暗号化

すべての写真とビデオは、アップロードされる前に、暗号監査済みのプリミティブを使用して、お使いのデバイス上で暗号化されます。そのため、サーバーも他の誰もあなたのライブラリを読み取ることはできません。

クロスプラットフォームクライアント

ネイティブのiOSおよびAndroidアプリ、macOS、Windows、Linux用のデスクトップアプリ、さらにウェブアプリにより、自動バックアップ機能でどこからでもライブラリにアクセスできるようになります。

家族共有アルバム

家族と共有するアルバムを作成したり、パスワードと有効期限を任意で設定できる公開リンクを送信したりできます。これらすべてを、基になるファイルを平文で公開することなく行えます。

デバイス内顔認識

暗号化されていないデータをサーバーに送信することなく、機械学習は完全にクライアント上で動作し、人々のグループ化、オブジェクトの検出、セマンティック検索の強化を実現します。

S3互換ストレージ

組み込みのMinIOバケットは、オブジェクトをVPSにローカルで保存し、ライブラリが増加した際にはBackblaze B2、Wasabi、またはS3互換のプロバイダーに交換できます。

「オープンソースクライアント」

モバイルアプリやデスクトップアプリを含むすべてのコンポーネントは、ソースコードが公開されており、独立して監査可能ですので、お客様ご自身で暗号化を検証いただけます。

HostingerでEnteを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Immich

Immich

Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

デプロイ
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

デプロイ
AllTube

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YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェース

デプロイ
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