PowerDNS-Adminの1クリックインストール
単一のダッシュボードからPowerDNSゾーン、レコード、ユーザー、アクセス制御を管理できる、モダンなウェブインターフェース。
PowerDNS-Admin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PowerDNS-Adminの活用例
PowerDNS-Adminは、PowerDNS権威DNSサーバー用のオープンソースのウェブインターフェースです。設定ファイルを編集したり、APIコールを手動で作成したりすることなく、フォワードおよびリバースDNSゾーン、レコード、テンプレート、DNSSECキーを管理するための使いやすいUIを提供します。ロールベースのアクセス制御、ゾーンごとの権限、アクティビティログ、およびLDAP、SAML、OAuth（Google、GitHub、Azure、OpenID）を介した認証、オプションの二要素認証を備えた組み込みのローカルアカウントをサポートしています。
このテンプレートは、PowerDNS-AdminとPowerDNS権威サーバー、MariaDBバックエンドをバンドルしており、独自のVPS上で完全に統合されたDNSホスティングスタックを利用できます。セルフホスティングにより、ネームサーバー、ゾーンデータ、DNS APIはすべてお客様が管理するインフラストラクチャ上に置かれ、ゾーンごとの料金やサードパーティのDNSプロバイダーは不要です。
PowerDNS-Adminの主な機能
「ゾーン管理UI」
ゾーンファイルを編集したり、生のAPIを呼び出したりする代わりに、クリーンなウェブダッシュボードを通じてフォワードおよびリバースDNSゾーンとレコードを作成、編集、削除できます。
組み込みのPowerDNSサーバー
すぐに使えるPowerDNSオーソリティサーバーが含まれており、HTTP APIが有効化され、管理UIに事前接続されているため、スタックはすぐに利用可能です。
ロールベースのアクセス制御
管理者、オペレーター、およびゾーンレベルのユーザーに、きめ細かなゾーンごとの権限を付与することで、チームは1つのスーパー管理者アカウントを共有することなくDNSを管理できます。
「企業認証」
LDAP、SAML、OAuth（Google、GitHub、Azure、OpenID）などの既存のIDシステムと連携し、ローカルアカウント向けにはオプションのTOTP二段階認証も利用できます。
アクティビティログと監査
すべてのゾーンとレコードの変更は、担当ユーザーによってログに記録され、コンプライアンスおよびトラブルシューティングのインシデントに対応するための完全な監査証跡を提供します。
ゾーンテンプレートとIDN
再利用可能なゾーンテンプレートは、新しいドメインのオンボーディングを高速化します。一方、完全なIDNおよびPunycodeのサポートにより、手動変換なしで国際化ドメイン名をカバーします。
HostingerでPowerDNS-Adminを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。