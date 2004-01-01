PowerDNS-Adminは、PowerDNS権威DNSサーバー用のオープンソースのウェブインターフェースです。設定ファイルを編集したり、APIコールを手動で作成したりすることなく、フォワードおよびリバースDNSゾーン、レコード、テンプレート、DNSSECキーを管理するための使いやすいUIを提供します。ロールベースのアクセス制御、ゾーンごとの権限、アクティビティログ、およびLDAP、SAML、OAuth（Google、GitHub、Azure、OpenID）を介した認証、オプションの二要素認証を備えた組み込みのローカルアカウントをサポートしています。

このテンプレートは、PowerDNS-AdminとPowerDNS権威サーバー、MariaDBバックエンドをバンドルしており、独自のVPS上で完全に統合されたDNSホスティングスタックを利用できます。セルフホスティングにより、ネームサーバー、ゾーンデータ、DNS APIはすべてお客様が管理するインフラストラクチャ上に置かれ、ゾーンごとの料金やサードパーティのDNSプロバイダーは不要です。