Kestraの1クリックインストール
ビジュアルエディターを使用して、データパイプラインと自動化ワークフローを構築、スケジュール設定、監視できるオープンソースのワークフローオーケストレーションプラットフォームです。
Kestra向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kestraの活用例
Kestraは、定型的なインフラストラクチャコードを記述することなく、複雑なパイプラインのスケジュール設定、実行、監視が必要なエンジニア向けに構築された、オープンソースのイベント駆動型ワークフローオーケストレーションプラットフォームです。宣言型のYAMLベースのワークフロー定義と、リアルタイムのビジュアルエディター、ライブトポロジーグラフ、実行リプレイを組み合わせることで、初心者にも使いやすく、大規模なデータエンジニアリングチームにも十分なパワーを提供します。
VPSでKestraをセルフホストすることで、無制限のワークフロー、完全なデータ主権、SaaSベンダーに認証情報を公開することなく、あらゆる内部サービスやデータベースに接続する機能が得られます。組み込みのプラグインライブラリは、400以上の統合をすぐに利用できます。
Kestraの主な機能
「ビジュアルワークフローエディター」
ブラウザベースのトポロジービューでワークフローを構築・編集できます。YAMLを入力するとリアルタイムでレンダリングされるため、個別の図形描画ツールは不要です。
イベント駆動トリガー
組み込みのトリガータイプで、スケジュール、Webhook、ファイルの到着、メッセージキューイベント、またはデータベースの変更に基づいてワークフローをトリガーします。
400+ プラグイン
AWS、GCP、Azure、Kubernetes、dbt、Spark、BigQuery、Snowflake、HTTP API、および多数のデータベースに、コネクタコードを記述することなく接続できます。
実行リプレイ
任意のタスクから過去の実行を再実行し、各ステップでの入力と出力を検査し、パイプライン全体を再起動することなく失敗をデバッグできます。
並列タスク実行
同じワークフロー内でタスクグループを並行または順次実行することで、スループットを最大化し、エンドツーエンドのパイプライン遅延を最小限に抑えることができます。
HostingerでKestraを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。