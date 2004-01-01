Kestraは、定型的なインフラストラクチャコードを記述することなく、複雑なパイプラインのスケジュール設定、実行、監視が必要なエンジニア向けに構築された、オープンソースのイベント駆動型ワークフローオーケストレーションプラットフォームです。宣言型のYAMLベースのワークフロー定義と、リアルタイムのビジュアルエディター、ライブトポロジーグラフ、実行リプレイを組み合わせることで、初心者にも使いやすく、大規模なデータエンジニアリングチームにも十分なパワーを提供します。

VPSでKestraをセルフホストすることで、無制限のワークフロー、完全なデータ主権、SaaSベンダーに認証情報を公開することなく、あらゆる内部サービスやデータベースに接続する機能が得られます。組み込みのプラグインライブラリは、400以上の統合をすぐに利用できます。