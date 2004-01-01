1クリックインストールでのSpice AIデプロイ
データに基づいたAIエージェント向けの、ポータブルなRustベースSQLクエリ、検索、LLM推論エンジン。
Spice AI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Spice AIの活用例
Spiceは、フェデレーテッドSQLクエリ、ベクトル検索、LLM推論を単一のRustプロセスに統合するオープンソースのデータおよびAIインフラストラクチャランタイムです。Apache DataFusion、Arrow、DuckDBをベースに構築されており、Postgres、S3、Databricks、Snowflake、MySQL、Kafkaなど、多数のソースに接続します。また、アプリケーションの隣でホットデータをローカルに具体化し、1秒未満の分析を可能にします。
独自のVPSでSpiceをセルフホストすることで、AIエージェントとRAGパイプラインは、クエリごとのクラウド料金や機密性の高いレコードをマネージドサービスに送信することなく、フェデレーテッドデータに対する単一のSQLおよびHTTPエンドポイントを利用できます。データセット、アクセラレーション、埋め込み、モデルはすべて、単一のspicepod.yamlマニフェストで宣言されます。
Spice AIの主な機能
フェデレーテッドSQLエンジン
Postgres、S3、MySQL、Snowflake、Databricks、その他多数のデータソースを、単一のApache DataFusion搭載SQLエンドポイントからまとめてクエリできます。
地元データ高速化
アプリケーションの隣で、ホットデータセットをArrow、DuckDB、またはSQLiteにマテリアライズし、ミリ秒のレイテンシーで分析クエリに対応します。
組み込みLLM推論
オープンウェイトのチャットおよび埋め込みモデルを、OpenAI互換のHTTP APIを通じて、ランタイム内で直接実行できます。個別のモデルサーバーは不要です。
AI検索とRAG
ベクトル類似性検索とSQLフィルターを1つのクエリで組み合わせることで、ライブの運用データに基づいた検索拡張生成を強化します。
Arrow Flight gRPC
REST APIと並行して、Zero-copy Apache Arrow over Flight を用いることで、大規模な結果セットを分析クライアントにストリーミングし、高スループットのデータアクセスを実現します。
宣言的スパイスポッド
データセット、アクセラレーション、モデル、更新スケジュールを、環境間でバージョン管理可能で再現性のある単一のYAMLマニフェストで定義します。
HostingerでSpice AIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。