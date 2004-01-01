Spiceは、フェデレーテッドSQLクエリ、ベクトル検索、LLM推論を単一のRustプロセスに統合するオープンソースのデータおよびAIインフラストラクチャランタイムです。Apache DataFusion、Arrow、DuckDBをベースに構築されており、Postgres、S3、Databricks、Snowflake、MySQL、Kafkaなど、多数のソースに接続します。また、アプリケーションの隣でホットデータをローカルに具体化し、1秒未満の分析を可能にします。

独自のVPSでSpiceをセルフホストすることで、AIエージェントとRAGパイプラインは、クエリごとのクラウド料金や機密性の高いレコードをマネージドサービスに送信することなく、フェデレーテッドデータに対する単一のSQLおよびHTTPエンドポイントを利用できます。データセット、アクセラレーション、埋め込み、モデルはすべて、単一のspicepod.yamlマニフェストで宣言されます。