1クリックインストールでDiunをデプロイ。
Dockerイメージの更新を監視し、お好みのチャネルに通知を送信する軽量ツールです。
Diun向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Diunの活用例
Diun (Dockerイメージ更新通知ツール) は、Dockerイメージを監視し、新しいバージョンがレジストリに公開された瞬間に通知する軽量なCLIツールです。Docker Hub、GitHub Container Registry、GitLab、Quay、およびプライベートレジストリをサポートしており、負荷分散のためのジッター付きで、設定可能なcronスケジュールでチェックします。
VPSでDiunをセルフホストするということは、コンテナと並行して継続的に実行され、自動コンテナ検出のためにDockerソケットへのフルアクセスが可能になることを意味します。イメージのメタデータをサードパーティの監視サービスに送信することなく、通知ルーティング（Slack、Discord、メール、Webhookなど）を自分で管理できます。
Diunの主な機能
自動画像監視
デフォルトですべての実行中のコンテナを検出し、監視するため、手動設定なしで新しいデプロイメントが追跡されます。
「柔軟な通知」
Slack、Discord、メール、ウェブフック、その他のチャネルに対応しており、更新アラートがチームの作業場所を問わず届くようにします。
Cronベースのスケジューリング
チェックは、ピーク時間帯にレジストリへの過度な負荷を避けるため、オプションのジッター（揺らぎ）を伴う設定可能なスケジュールで実行されます。
複数レジストリ対応
Docker Hub、GitHub、GitLab、Quay、およびプライベートレジストリに対応しており、お客様のコンテナイメージ環境全体を網羅します。
HostingerでDiunを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。