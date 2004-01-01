Diun (Dockerイメージ更新通知ツール) は、Dockerイメージを監視し、新しいバージョンがレジストリに公開された瞬間に通知する軽量なCLIツールです。Docker Hub、GitHub Container Registry、GitLab、Quay、およびプライベートレジストリをサポートしており、負荷分散のためのジッター付きで、設定可能なcronスケジュールでチェックします。

VPSでDiunをセルフホストするということは、コンテナと並行して継続的に実行され、自動コンテナ検出のためにDockerソケットへのフルアクセスが可能になることを意味します。イメージのメタデータをサードパーティの監視サービスに送信することなく、通知ルーティング（Slack、Discord、メール、Webhookなど）を自分で管理できます。