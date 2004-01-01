Mailpitの1クリックデプロイ
SMTPメッセージをキャプチャし、ブラウザベースの受信トレイに表示する軽量のメールテストツールです。
Mailpit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mailpitの活用例
Mailpitは、開発者向けに構築されたオープンソースのメールテストおよびデバッグツールです。これは、アプリケーションからのすべての送信メールを傍受し、キャプチャされたメッセージをクリーンで検索可能なウェブインボックスに表示する組み込みのSMTPサーバーを実行します。実際の受信者にメールを送信することはありません。これにより、開発環境およびステージング環境でメール通知フローのテスト、メールテンプレートの反復、SMTP構成の検証を安全に行うことができます。
Mailpitは、MailHog（現在はメンテナンスされていません）に代わる、最新で活発にメンテナンスされているツールです。これは、高速なSQLiteをバックエンドとするメッセージストア、全文検索、HTMLメールレンダリング、REST API、およびオプションのSMTPとUI認証を備えた単一の軽量バイナリとして提供されます。これらすべてが、ごくわずかなメモリフットプリントで動作します。
Mailpitの主な機能
SMTPメールキャプチャ
あらゆるアプリケーションからの送信メールを傍受し、開発中に実際のメールアドレスへの誤送信を防ぐドロップインSMTPサーバーとして機能します。
「ブラウザベースの受信トレイ」
キャプチャされたすべてのメッセージを、完全なHTMLレンダリング、ソースビュー、モバイルフレンドリーなレイアウトを備えたレスポンシブなWeb UIで表示、検索、検査できます。
REST API アクセス
ドキュメント化されたREST APIを介して、メッセージの照会、削除、管理をプログラムで実行し、自動テストスイートやCI/CDパイプラインとの統合を可能にします。
「全文検索」
件名、送信者と受信者のアドレス、メッセージ本文を横断して検索することで、テスト中に特定のメールを素早く見つけることができます。
メッセージタグ付け
大量のテストメールの中から、メッセージを種類（HTML、添付ファイル、インライン画像など）別に自動的にタグ付けすることで、迅速な視覚的フィルタリングを可能にします。
HostingerでMailpitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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