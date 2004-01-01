Mailpitは、開発者向けに構築されたオープンソースのメールテストおよびデバッグツールです。これは、アプリケーションからのすべての送信メールを傍受し、キャプチャされたメッセージをクリーンで検索可能なウェブインボックスに表示する組み込みのSMTPサーバーを実行します。実際の受信者にメールを送信することはありません。これにより、開発環境およびステージング環境でメール通知フローのテスト、メールテンプレートの反復、SMTP構成の検証を安全に行うことができます。

Mailpitは、MailHog（現在はメンテナンスされていません）に代わる、最新で活発にメンテナンスされているツールです。これは、高速なSQLiteをバックエンドとするメッセージストア、全文検索、HTMLメールレンダリング、REST API、およびオプションのSMTPとUI認証を備えた単一の軽量バイナリとして提供されます。これらすべてが、ごくわずかなメモリフットプリントで動作します。