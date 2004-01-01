Movaryの1クリックインストール
Plex、Jellyfin、Emby、Traktのスクロブリングに対応し、豊富な統計情報を提供するセルフホスト型の映画視聴履歴トラッカーです。
Movary向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Movaryの活用例
Movaryは、自身の視聴履歴を完全に管理したい映画愛好家のために特別に構築された、無料のオープンソースWebアプリケーションです。The Movie DatabaseとIMDbからメタデータを取得し、タイムスタンプと評価付きで再生履歴を追跡します。また、ユーザーの好みを形成する俳優、監督、ジャンル、言語、年代に関する詳細な統計情報を提供します。
VPSでMovaryをセルフホストすることで、視聴履歴をプライベートかつポータブルに保つことができます。Trakt、Letterboxd、Netflixからのインポートに加え、Plex、Jellyfin、Emby、Kodiからの自動スクロブリングにも対応しています。商用トラッカーとは異なり、広告ターゲティングやユーザーごとの課金はなく、視聴データがサーバーから離れることはありません。
Movaryの主な機能
PlexとJellyfinのスクロブ
Plex、Jellyfin、Emby、Kodiで視聴したすべての映画を、手動で再生済みとしてマークすることなく自動的に記録します。
詳細な視聴統計
あなたのトップ俳優、監督、ジャンル、言語、年代を、好みが時間とともにどのように変化するかを視覚化するチャートで確認できます。
「TraktとLetterboxdインポート」
ゼロから始めるのではなく、Trakt、Letterboxd、またはNetflixから既存の視聴履歴を初日からインポートできます。
評価と個人的なメモ
すでに観た映画の記録を再構築するために、個人的なスコアとメモを付けてすべての映画を評価します。
インストール可能なWebアプリ
アプリストアを介さずにネイティブアプリのような操作感で利用できるよう、Movaryをプログレッシブウェブアプリとしてスマートフォンやデスクトップにインストールできます。
マルチユーザーサポート
友達や家族とサーバーを共有しながら、各プロフィールは独自のウォッチリスト、評価、統計情報を持ち、完全に分離された状態を保つことができます。
HostingerでMovaryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。