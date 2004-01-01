Movaryは、自身の視聴履歴を完全に管理したい映画愛好家のために特別に構築された、無料のオープンソースWebアプリケーションです。The Movie DatabaseとIMDbからメタデータを取得し、タイムスタンプと評価付きで再生履歴を追跡します。また、ユーザーの好みを形成する俳優、監督、ジャンル、言語、年代に関する詳細な統計情報を提供します。

VPSでMovaryをセルフホストすることで、視聴履歴をプライベートかつポータブルに保つことができます。Trakt、Letterboxd、Netflixからのインポートに加え、Plex、Jellyfin、Emby、Kodiからの自動スクロブリングにも対応しています。商用トラッカーとは異なり、広告ターゲティングやユーザーごとの課金はなく、視聴データがサーバーから離れることはありません。