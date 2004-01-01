Homebridgeの1クリックインストール
プラグインを使ってApple以外のスマートホームデバイスをSiriとApple Homeアプリに連携するための軽量なHomeKitブリッジです。
Homebridge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Homebridgeの活用例
Homebridgeは、Appleのエコシステムをネイティブにサポートしない数千ものデバイスに対し、Siriでの制御とホームアプリとの連携を可能にする、iOSのHomeKit APIをエミュレートする軽量なNode.jsサーバーです。2,000を超えるコミュニティ開発のプラグインにより、Ring、Nest、TP-Link、Tuyaなどのブランドのスマートライト、サーモスタット、カメラ、セキュリティシステムを、統合されたHomeKitエクスペリエンスへと連携させます。
VPSでHomebridgeを実行すると、現地の電力やネットワークの状態に関わらず、HomeKitオートメーションの24時間365日の可用性を確保し、プラグイン設定の永続化と、世界中のどこからでも信頼性の高いリモートアクセスが可能になります。
Homebridgeの主な機能
2,000以上のデバイスプラグイン
コミュニティプラグインは、ほぼすべてのスマートホームブランドとプロトコルに対応しており、ハードウェアを交換することなく、あらゆるデバイスをHomeKitに追加できます。
「ウェブ設定UI」
Homebridge Config UI X は、コマンドラインアクセスなしで、プラグインのインストール、デバイスの管理、およびログの表示を行うためのブラウザベースのインターフェースを提供します。
「子ブリッジモード」
動作不良のプラグインが1つ、HomeKitセットアップ全体をダウンさせるのを防ぐため、プラグインを個別のチャイルドブリッジに分離します。
「自動プラグイン更新」
Web UIから直接プラグインを検出、インストール、更新することで、手動でのSSHセッションなしでデバイスの統合を最新の状態に保つことができます。
バックアップと復元
組み込みのバックアップ機能は、プラグインの設定およびHomeKitペアリングデータを偶発的な損失から保護します。
HostingerでHomebridgeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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