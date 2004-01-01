Homebridgeは、Appleのエコシステムをネイティブにサポートしない数千ものデバイスに対し、Siriでの制御とホームアプリとの連携を可能にする、iOSのHomeKit APIをエミュレートする軽量なNode.jsサーバーです。2,000を超えるコミュニティ開発のプラグインにより、Ring、Nest、TP-Link、Tuyaなどのブランドのスマートライト、サーモスタット、カメラ、セキュリティシステムを、統合されたHomeKitエクスペリエンスへと連携させます。

VPSでHomebridgeを実行すると、現地の電力やネットワークの状態に関わらず、HomeKitオートメーションの24時間365日の可用性を確保し、プラグイン設定の永続化と、世界中のどこからでも信頼性の高いリモートアクセスが可能になります。