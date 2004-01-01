Mattermostは、データの管理権を手放すことなく、Slackのようなメッセージング、ファイル共有、音声通話、ワークフロー自動化機能を提供するセルフホスト型のチームコラボレーションプラットフォームです。技術チームやセキュリティを重視するチーム向けに構築されており、スレッドチャンネル、800以上の統合、SSO、LDAP、コンプライアンスアーカイブを標準でサポートしています。

独自のVPSでMattermostをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金を不要にし、すべてのメッセージとファイルをインフラストラクチャ内に保持し、クラウドのみのツールが許容されない政府、金融、医療などの環境で一般的なデータ主権要件を満たします。