1クリックインストールでのMattermostデプロイ
データを完全に管理でき、エンタープライズレベルのセキュリティ制御を備えたチーム向けメッセージングプラットフォーム（オープンソース）
Mattermost向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mattermostの活用例
Mattermostは、データの管理権を手放すことなく、Slackのようなメッセージング、ファイル共有、音声通話、ワークフロー自動化機能を提供するセルフホスト型のチームコラボレーションプラットフォームです。技術チームやセキュリティを重視するチーム向けに構築されており、スレッドチャンネル、800以上の統合、SSO、LDAP、コンプライアンスアーカイブを標準でサポートしています。
独自のVPSでMattermostをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション料金を不要にし、すべてのメッセージとファイルをインフラストラクチャ内に保持し、クラウドのみのツールが許容されない政府、金融、医療などの環境で一般的なデータ主権要件を満たします。
Mattermostの主な機能
「スレッドメッセージング」
無制限のメッセージ履歴全体を全文検索できる永続的なチャンネルで、整理されたチームの会話が可能です。
豊富な統合機能
Webhook、スラッシュコマンド、プラグインマーケットプレイスを使用して、GitHub、Jira、Zoom、Jenkinsなど800以上のツールに接続できます。
音声と動画
画面共有機能を搭載した音声・ビデオ通話により、外部ツールに切り替えることなく、コラボレーションを1か所で完結させることができます。
企業セキュリティ
SSO、LDAP、ロールベースの権限、およびコンプライアンスエクスポートは、厳格なセキュリティおよび規制要件を満たします。
完全なデータ所有権
すべてのメッセージとファイルは、お客様のVPS上で管理されます。ベンダーによるアクセス、ユーザーごとの料金、プラットフォームのロックインは一切ありません。
HostingerでMattermostを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。