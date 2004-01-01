SilexはWebflowのオープンソース代替品であり、ブラウザで完全に動作し、標準のHTMLおよびCSSファイルを生成する、ビジュアルなノーコードWebサイトビルダーです。デザインやコンテンツを自社プラットフォームにロックする商用Webサイトビルダーとは異なり、Silexはすべてをプレーンファイルとして独自のサーバーに保存します。動的コンテンツのためにヘッドレスCMSに接続し、11tyのような静的サイトジェネレーターと統合でき、プラグインシステムを通じて拡張可能です。

VPSでSilexをセルフホストすることで、Webデザイナーや代理店は、サイトごとの料金や、サードパーティプラットフォームの稼働状況や費用に左右されることなく、固定サーバー費用で無制限のプロジェクトワークスペースを利用できます。