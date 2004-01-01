Silexの1クリックデプロイ
クリーンでポータブルなHTMLおよびCSSファイルを出力する、オープンソースのノーコードビジュアルウェブサイトビルダーです。
Silex向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Silexの活用例
SilexはWebflowのオープンソース代替品であり、ブラウザで完全に動作し、標準のHTMLおよびCSSファイルを生成する、ビジュアルなノーコードWebサイトビルダーです。デザインやコンテンツを自社プラットフォームにロックする商用Webサイトビルダーとは異なり、Silexはすべてをプレーンファイルとして独自のサーバーに保存します。動的コンテンツのためにヘッドレスCMSに接続し、11tyのような静的サイトジェネレーターと統合でき、プラグインシステムを通じて拡張可能です。
VPSでSilexをセルフホストすることで、Webデザイナーや代理店は、サイトごとの料金や、サードパーティプラットフォームの稼働状況や費用に左右されることなく、固定サーバー費用で無制限のプロジェクトワークスペースを利用できます。
Silexの主な機能
ビジュアルドラッグ＆ドロップエディター
GrapesJSベースのエディターを使用して、コンポーネント、スタイル、レイアウトツールでページを視覚的に構築できます。HTMLやCSSの知識は必要ありません。
静的HTML出力
Silexが制作するすべてのウェブサイトは、クリーンで標準的なHTMLとCSSで構成されており、ランタイム依存関係がなく、あらゆるホスティングプロバイダーで動作し、完全にポータブルです。
「CMS データバインディング」
ページデザインをWordPress (GraphQL)、Strapi、Squidex、その他のヘッドレスCMSに接続することで、非開発者がデザインに手を加えることなくコンテンツを更新できるようにします。
「マルチサイトダッシュボード」
複数のクライアントを持つエージェンシーやフリーランサー向けに、単一のSilexインスタンスから、1つのワークスペースで整理された無制限のウェブサイトプロジェクトを管理します。
プラグイン拡張性
Silexは、コアをフォークすることなく、プラグインシステムを通じてカスタムコンポーネント、データコネクタ、およびサードパーティサービス連携で拡張できます。
HostingerでSilexを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。