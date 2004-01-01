1クリックインストールでのNodeBBデプロイ
リアルタイムストリーミングディスカッション、インスタント通知、そして豊富なプラグインエコシステムを備えたモダンなNode.jsディスカッションプラットフォームです。
NodeBB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NodeBBの活用例
NodeBBは、Node.jsとWebSockets上に構築された次世代のコミュニティフォーラムプラットフォームです。従来の掲示板よりもチャットアプリケーションに近い感覚でリアルタイムのディスカッションを提供します。15,000以上のGitHubスターを獲得しており、ソフトウェアプロジェクト、教育機関、ゲームコミュニティ、企業などで、ディスカッション、サポート、知識共有のために信頼されています。
VPSでNodeBBをセルフホストすることで、コミュニティデータの完全な所有権が得られ、ユーザーごとの料金が不要になり、数百のコミュニティプラグインでプラットフォームをカスタマイズできます。これらはすべて、信頼性と拡張性に優れたストレージであるPostgreSQLによって支えられています。
NodeBBの主な機能
リアルタイム議論
WebSocketを利用したストリーミングは、新しい投稿、返信、通知をページ更新なしで即座に配信し、会話が自然に流れるようにします。
プラグインエコシステム
多数のコミュニティプラグインがSSO、ゲーミフィケーション、連携機能、カスタム機能を追加し、コミュニティの正確なニーズに合わせてフォーラムを調整できます。
「モデレーションツール」
組み込みの評価システム、投稿キュー、および包括的なモデレーションコントロールにより、手作業を最小限に抑えながら健全なコミュニティを維持できます。
モバイル対応テーマ
レスポンシブでカスタマイズ可能なテーマにより、メンバーは追加の設定なしで、デスクトップとモバイルの両方で素晴らしい体験をすることができます。
「SSOとソーシャルログイン」
既存のIDプロバイダーとSSOプラグインを介して統合することで、コミュニティメンバーは既存のアカウントでログインできるようになり、一元的なユーザー管理を維持できます。
HostingerでNodeBBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。