NodeBBは、Node.jsとWebSockets上に構築された次世代のコミュニティフォーラムプラットフォームです。従来の掲示板よりもチャットアプリケーションに近い感覚でリアルタイムのディスカッションを提供します。15,000以上のGitHubスターを獲得しており、ソフトウェアプロジェクト、教育機関、ゲームコミュニティ、企業などで、ディスカッション、サポート、知識共有のために信頼されています。

VPSでNodeBBをセルフホストすることで、コミュニティデータの完全な所有権が得られ、ユーザーごとの料金が不要になり、数百のコミュニティプラグインでプラットフォームをカスタマイズできます。これらはすべて、信頼性と拡張性に優れたストレージであるPostgreSQLによって支えられています。