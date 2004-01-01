Minifluxの1クリックインストールでのデプロイ
Goで構築された、高速で集中を妨げずにフィードを消費できるミニマリストなオープンソースのRSSリーダーです。
Miniflux向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Minifluxの活用例
Minifluxは、ミニマリストで独自の思想を持つRSSフィードリーダーです。その設計は「邪魔をせず、読書に集中させる」という一つの原則に基づいています。Go言語で構築され、PostgreSQLをバックエンドに採用しており、RSS、Atom、RDF、JSONフィードに対応しています。クリーンでキーボード操作に特化したインターフェースを通じて、余計な機能や不必要な複雑さはありません。GitHubで7,000以上のスターを獲得しており、煩雑さのないスピードを求める開発者やプライバシーを重視するユーザーの間で熱心な支持を得ています。
Minifluxをセルフホストすることで、購読リストと読書習慣は完全にプライベートに保たれます。サードパーティのトラッカーはなく、行動プロファイリングも行われません。サービスが停止したり、有料化されたりすることもありません。フィード、記事、そして読書履歴はすべてあなたのものです。
Minifluxの主な機能
「全文スクレイピング」
概要のみを公開しているフィードから完全な記事を取得します。そのため、インターフェースを離れることなく、常に全文を読むことができます。
「キーボードナビゲーション」
マウスに触れることなく、充実したキーボードショートカットでフィード内を移動し、記事を既読にし、リンクを開くことができます。
後で読む統合機能
記事をポケット、ウォールバッグ、インスタペーパー、ピンボードにワンアクションで送信し、後でオフラインで読めるようにします。
第三者クライアントAPI
FeverとGoogle Reader互換のAPIにより、ReederやNetNewsWireのような人気のモバイルアプリが、セルフホスト型インスタンスに接続できるようになります。
複数ユーザーのサポート
各ユーザーは、1つの共有サーバーインスタンス上で、それぞれ独立したフィードリスト、既読状態、および設定を利用できます。
HostingerでMinifluxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。