Minifluxは、ミニマリストで独自の思想を持つRSSフィードリーダーです。その設計は「邪魔をせず、読書に集中させる」という一つの原則に基づいています。Go言語で構築され、PostgreSQLをバックエンドに採用しており、RSS、Atom、RDF、JSONフィードに対応しています。クリーンでキーボード操作に特化したインターフェースを通じて、余計な機能や不必要な複雑さはありません。GitHubで7,000以上のスターを獲得しており、煩雑さのないスピードを求める開発者やプライバシーを重視するユーザーの間で熱心な支持を得ています。

Minifluxをセルフホストすることで、購読リストと読書習慣は完全にプライベートに保たれます。サードパーティのトラッカーはなく、行動プロファイリングも行われません。サービスが停止したり、有料化されたりすることもありません。フィード、記事、そして読書履歴はすべてあなたのものです。