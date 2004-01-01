Minifluxが最大70％オフ

Minifluxの1クリックインストールでのデプロイ

Goで構築された、高速で集中を妨げずにフィードを消費できるミニマリストなオープンソースのRSSリーダーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Minifluxの1クリックインストールでのデプロイ

Miniflux向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Minifluxの活用例

Minifluxは、ミニマリストで独自の思想を持つRSSフィードリーダーです。その設計は「邪魔をせず、読書に集中させる」という一つの原則に基づいています。Go言語で構築され、PostgreSQLをバックエンドに採用しており、RSS、Atom、RDF、JSONフィードに対応しています。クリーンでキーボード操作に特化したインターフェースを通じて、余計な機能や不必要な複雑さはありません。GitHubで7,000以上のスターを獲得しており、煩雑さのないスピードを求める開発者やプライバシーを重視するユーザーの間で熱心な支持を得ています。

Minifluxをセルフホストすることで、購読リストと読書習慣は完全にプライベートに保たれます。サードパーティのトラッカーはなく、行動プロファイリングも行われません。サービスが停止したり、有料化されたりすることもありません。フィード、記事、そして読書履歴はすべてあなたのものです。

早速申し込む
{name}の活用例

Minifluxの主な機能

「全文スクレイピング」

概要のみを公開しているフィードから完全な記事を取得します。そのため、インターフェースを離れることなく、常に全文を読むことができます。

「キーボードナビゲーション」

マウスに触れることなく、充実したキーボードショートカットでフィード内を移動し、記事を既読にし、リンクを開くことができます。

後で読む統合機能

記事をポケット、ウォールバッグ、インスタペーパー、ピンボードにワンアクションで送信し、後でオフラインで読めるようにします。

第三者クライアントAPI

FeverとGoogle Reader互換のAPIにより、ReederやNetNewsWireのような人気のモバイルアプリが、セルフホスト型インスタンスに接続できるようになります。

複数ユーザーのサポート

各ユーザーは、1つの共有サーバーインスタンス上で、それぞれ独立したフィードリスト、既読状態、および設定を利用できます。

HostingerでMinifluxを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

マルチユーザー対応、バックアップ、ウェブ<span style="white-space: nowrap;">ダッシュボード</span>を備えたセルフホスト型Anki<span style="white-space: nowrap;">同期サーバー</span>

デプロイ
Blender

Blender

ブラウザで使える3Dモデリング、アニメーション、レンダリングの統合スイート

デプロイ
CommaFeed

CommaFeed

Google Readerにインスパイアされたセルフホスト型RSSリーダー。キーボードショートカットとモバイルアプリに対応。

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