SmokePingは、長期間稼働するレイテンシーモニターです。定期的にターゲットをプローブし、結果をスモーキーなRRDグラフとしてレンダリングします。中央値の周りの色の帯は、ジッターとパケットロスを一目で視覚化します。Tobias Oetiker氏（MRTGとRRDtoolの作者）によって構築され、20年以上にわたり、ISP、ホスティングプロバイダー、ホームラボにとって事実上のネットワーク到達性ツールとなっています。

独自のVPSでSmokePingをセルフホストすることで、固定された場所からインターネットの他の部分がどのように見えるかを測定するための永続的な視点が得られます。これは、ISPの問題の診断、トランジットプロバイダーの比較、リモートサイトのSLAコンプライアンスの監視、およびサービスの到達可能性の長期的な記録を保持するのに役立ちます。このデプロイメントには、設定と履歴RRDデータベースの両方に対応する永続ボリュームが付属しています。