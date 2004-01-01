SmokePingの1クリックインストールでのデプロイ
ネットワークジッターと到達可能性をスモーキーなRRDグラフとして視覚化する、長時間稼働のレイテンシーおよびパケットロスモニターです。
SmokePing向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SmokePingの活用例
SmokePingは、長期間稼働するレイテンシーモニターです。定期的にターゲットをプローブし、結果をスモーキーなRRDグラフとしてレンダリングします。中央値の周りの色の帯は、ジッターとパケットロスを一目で視覚化します。Tobias Oetiker氏（MRTGとRRDtoolの作者）によって構築され、20年以上にわたり、ISP、ホスティングプロバイダー、ホームラボにとって事実上のネットワーク到達性ツールとなっています。
独自のVPSでSmokePingをセルフホストすることで、固定された場所からインターネットの他の部分がどのように見えるかを測定するための永続的な視点が得られます。これは、ISPの問題の診断、トランジットプロバイダーの比較、リモートサイトのSLAコンプライアンスの監視、およびサービスの到達可能性の長期的な記録を保持するのに役立ちます。このデプロイメントには、設定と履歴RRDデータベースの両方に対応する永続ボリュームが付属しています。
SmokePingの主な機能
スモーキー RRD グラフ
分散とパケットロスを示す色付きの帯とともに中央値のレイテンシーを1つの画像にプロットすることで、ジッターとブラウンアウトを即座に可視化します。
複数のプローブタイプ
ICMP ping、TCP ping、DNS、HTTP、FPing、Curlプローブを1つのインスタンスで組み合わせて、ネットワークパスとアプリケーションの到達可能性を同時に監視します。
階層目標
地域、サイト、またはプロバイダーをまたいで多数のホストを監視する場合でも、ダッシュボードの可読性を維持できるよう、ターゲットをツリー構造のセクションにグループ化します。
しきい値アラート
ターゲットが、設定可能な損失または遅延のしきい値を一定期間継続して超えた場合に、メールまたはスクリプトベースのアラートを発動します。
マスター / スレーブ プローブ
追加のSmokePingノードを遠隔地の観測地点でスレーブとして実行し、それらの結果をマスターUIに集約して、マルチロケーション監視を行います。
長期保持
ラウンドロビンRRDデータベースは、ディスク使用量を一定に保ちながら、日次、週次、月次、年次のビューを保持し、長期的な劣化を発見するのに最適です。
HostingerでSmokePingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。