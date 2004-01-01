Verdaccioは、チームが内部パッケージを公開し、パブリックnpmレジストリをプロキシできる、軽量なオープンソースのプライベートnpmレジストリです。シートごとに課金したり、レート制限を課したりするホスト型レジストリとは異なり、Verdaccioは完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。これにより、プライベートJavaScriptモジュール用の安全なストアと並行して、npmパッケージの高速なローカルキャッシュを提供します。

Verdaccioでセルフホストすることにより、ビルドパイプラインの外部npm可用性への依存が解消され、ローカルキャッシュによるインストールが高速化され、独自のコードがパブリックレジストリから保護されます。レジストリURLを指す以外のクライアント側の設定変更なしに、npm、Yarn、pnpmと完全に互換性があります。