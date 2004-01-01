Verdaccioの1クリックインストール
チーム内でJavaScriptパッケージを公開、キャッシュ、管理するための軽量プライベートnpmプロキシレジストリです。
Verdaccio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Verdaccioの活用例
Verdaccioは、チームが内部パッケージを公開し、パブリックnpmレジストリをプロキシできる、軽量なオープンソースのプライベートnpmレジストリです。シートごとに課金したり、レート制限を課したりするホスト型レジストリとは異なり、Verdaccioは完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。これにより、プライベートJavaScriptモジュール用の安全なストアと並行して、npmパッケージの高速なローカルキャッシュを提供します。
Verdaccioでセルフホストすることにより、ビルドパイプラインの外部npm可用性への依存が解消され、ローカルキャッシュによるインストールが高速化され、独自のコードがパブリックレジストリから保護されます。レジストリURLを指す以外のクライアント側の設定変更なしに、npm、Yarn、pnpmと完全に互換性があります。
Verdaccioの主な機能
プライベートパッケージ公開
パブリックレジストリに公開することなく、チーム内で内部のnpmパッケージを公開および配布できます。
npm プロキシとキャッシュ
npmにアクセスできない場合でも、インストールが高速かつ信頼性の高い状態を維持できるよう、公開npmパッケージをローカルに自動的にミラーリングします。
npm、Yarn、pnpm 互換
主要なすべてのJavaScriptパッケージマネージャーとすぐに連携し、特別なクライアントプラグインやラッパーは不要です。
組み込み認証
htpasswdベースの認証でユーザーアクセスを管理し、パッケージの公開やインストールができるユーザーを制御します。
Web UI 付属
クリーンな組み込みウェブインターフェースを通じて、パッケージを閲覧し、バージョンを検査し、レジストリを検索できます。
プラグインエコシステム
豊富なプラグインシステムを通じて、ストレージ、認証、ミドルウェアを拡張し、S3、LDAP、またはカスタムワークフローと統合できます。
HostingerでVerdaccioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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