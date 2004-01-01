ワイヤーガードイージーの1クリックインストール
クライアント生成、QRコード、およびリアルタイムトラフィック統計を備えたウェブベースのWireGuard VPN管理
WireGuard Easy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WireGuard Easyの活用例
WireGuard Easyは、あらゆるスキルレベルのユーザーにとって、WireGuard VPNサーバーのデプロイと管理を簡単にするセルフホスト型のWebインターフェースです。クライアント設定の作成、モバイル設定用のQRコードの生成、WireGuard CLIに触れることなくリアルタイムのトラフィック統計の監視を行うためのダッシュボードを提供します。
VPS上でWireGuard Easyをセルフホストすることで、完全に制御可能なプライベートなVPNサーバーを構築できます。WireGuardの最新の暗号化技術と軽量なカーネルモジュールは、OpenVPNやIPSecよりもはるかに高速で効率的なトンネルを提供します。また、Web UIを使用すると、サーバーを再起動することなく、クライアントの追加、無効化、削除を瞬時に行えます。
WireGuard Easyの主な機能
ウェブベースの管理
WireGuardコマンドラインを使用せずに、ブラウザインターフェースからVPNクライアントの追加、有効化、無効化、削除が可能です。
QRコード設定
WireGuardモバイルアプリでスキャンして即座に接続設定を行うために、各クライアント設定のQRコードを生成します。
リアルタイムトラフィック統計
ダッシュボードからクライアントごとの帯域幅使用量と最終確認タイムスタンプを監視し、VPNアクティビティを追跡できます。
高速 WireGuard トンネル
WireGuardの最新の暗号化技術とカーネルレベルの実装は、OpenVPNよりも高速で効率的なVPNトンネルを提供します。
クライアント設定のエクスポート
WireGuardをサポートするデスクトップ、モバイル、ルータークライアントを含むあらゆるデバイス向けに、クライアント設定ファイルをダウンロードしてください。
HostingerでWireGuard Easyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。