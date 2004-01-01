WireGuard Easyは、あらゆるスキルレベルのユーザーにとって、WireGuard VPNサーバーのデプロイと管理を簡単にするセルフホスト型のWebインターフェースです。クライアント設定の作成、モバイル設定用のQRコードの生成、WireGuard CLIに触れることなくリアルタイムのトラフィック統計の監視を行うためのダッシュボードを提供します。

VPS上でWireGuard Easyをセルフホストすることで、完全に制御可能なプライベートなVPNサーバーを構築できます。WireGuardの最新の暗号化技術と軽量なカーネルモジュールは、OpenVPNやIPSecよりもはるかに高速で効率的なトンネルを提供します。また、Web UIを使用すると、サーバーを再起動することなく、クライアントの追加、無効化、削除を瞬時に行えます。